© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La protesta degli agricoltori reatini lascia la Valle Santa e sale fino al Cicolano. Dopo le due proteste degli ultimi giorni che si sono svolte in città arrivando, la seconda, fino allo svincolo della Rieti - Terni, ora i trattori si sposta fino a Borgorose. Il nuovo "obiettivo" della protesta pacifica degli agricoltori, in protesta contro le stringenti normative europee che mettono a rischio la sussistenza di molte aziende, è il casello della A24 "Valle del Salto". L'appuntamento è per sabato 3 febbraio e sui social è già partito il tam tam dell'appello degli agricoltori: «Protestiamo insieme per la sopravvivenza dell'agricoltura. Non lasciateci soli».