Sabato 30 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Gli stringozzi di Casperia, la pizza rentorta di Fiamignano, i pizzicotti di Lisciano: aggiornato, dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio. Si tratta di prodotti che contraddistinguono agricoltura e gastronomia della Regione, anche nel Reatino.

Nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), tra i 9 del Lazio, 3 arrivano dalla provincia di Rieti e sono la pizza rentorta fiamignanese (categoria paste fresche e panetteria), i pizzicotti alla liscianara (Rieti) e gli stringozzi aspresi (categoria prodotti della gastronomia). «L’importanza dei Pat non si limita alla sola eccellenza gastronomica - osserva il commissario straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa - ma intrecciano le storie, anche secolari, delle nostre comunità. Sono “portatori sani” di identità, che contribuiscono alla crescita dei territori». «I prodotti agricoli tradizionali - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini - rappresentano una ricchezza e una risorsa importante. Hanno la capacità di attrarre turismo e legare alle tradizioni gli abitanti di quei luoghi».

La trasmissione. E a tal riguardo domani, per gli stringozzi aspresi ci sarà una vetrina come quella del programma Rai “Citofonare Rai 2” - dalle 10.30 alle 13 su Rai 2 - condotto da Paola Perego e Simona Ventura e con Gene Gnocchi testimonial degli stringozzi in studio, dove tra gli ospiti ci sarà una delegazione di casperiani, guidata dal primo cittadino Marco Cossu. «Da oggi - spiega Cossu - i nostri amati stringozzi possono fregiarsi del prestigioso marchio “Pat”. Si conclude il percorso durato un anno, con cui abbiamo ricostruito la storia di questo prodotto tipico, riscoperto nel 1983 dalla Pro loco di Casperia ed ininterrottamente valorizzato tramite la sagra».