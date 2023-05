Rubano profumi costosi, poi salumi e prodotti alimentari: arrestati dai carabinieri

La scorsa notte prima si sono recati presso "Acqua e Sapone " trafugando numerosi profumi costosi. Poi, prima di andare a casa, hanno pensato bene di fare anche un "salto" in norcineria dove hanno trafugato salsicce ed altri prodotti alimentari. I due Bonny e Clyde di targa ciociara questa volta però sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato. Si tratta di una donna di 36 anni e del compagno di 41 anni entrambi residenti a Frosinone. Questa mattina, 8 maggio, accompagnati dal loro legale di fiducia Antonio Ceccani verranno processati per direttissima.