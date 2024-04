Torri in Sabina, la famiglia con cinque generazione (e un'ultracentenaria) oggi davanti alle telecamere Rai

RIETI - Le telecamere di Rai 1 oggi a Torri in Sabina per raccontare la storia della famiglia di cinque generazioni. La Vita In Diretta, programma condotto da Alberto Matano, dedicherà uno spazio della puntata di oggi alla famiglia sabina. Stamattina sono cominciate le prime riprese con una troupe che si occuperà anche del collegamento durante il programma. La trisavola Violanda Ricottini, le sue figlie Laura e Luciana, la nipote Marilena, il pronipote Matteo e l’ultimo arrivato Gianmarco, saranno i protagonisti di uno dei programmi principalmente seguiti a livello nazionale. Una bella vetrina per la Sabina con Nonna Jole (così è conosciuta in paese Violanda) che ha da poco compiuto i 101 anni (nata il 12 marzo 1923 a San Polo di Tarano) e che ha potuto festeggiare tenendo in braccio il piccol Gianmarco, di appena tre mesi. L’inizio della trasmissione è fissato alle 15.20 con il collegamento e il servizio dalla Sabina previsto poco prima delle 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA