di Giulia Moroni

RIETI - Torna a Toffia, dopo due anni di stop dal 14 al 18 agosto “Riviviamo il centro storico”, il piccolo borgo medievale per cinque giorni ospiterà artisti di strada, artigiani, ballerini, fotografi, pittori, musicisti e scrittori provenienti da tutta Italia. Una manifestazione voluta fortemente da un gruppo di ragazzi che con il supporto dell’amministrazione comunale hanno messo insieme un mix di energie con impegno per dare vita ad un evento suggestivo e unico.



Tutte le sere si potranno degustare una varietà di piatti grazie alla collaborazione di tutta la comunità che insieme ai ragazzi della Pro loco hanno stilato un menù per tutti i gusti. Le serate saranno ricche di spettacolo; ad inaugurare il palco in Piazza Monte Cavallo il cantautore sabino Leonardo Angelucci; il 15 spazio ai Briganti Sabini, il 16 ad animare la serata il Sinfonico e L’Improbabile orchestra e Roberto Billi che nella stessa giornata presenterà anche il suo libro della casa editrice reatina “Funambolo Edizioni”, venerdì 17 risate con il comico Andrea Riviera e a chiudere i festeggiamenti Il Raggae Circus di Adriano Bono; solo alcuni dei nomi che prenderanno parte allo spettacolo che tutti i giorni a partire dalle ore 17:30 daranno vita all’intero programma.



«Abbiamo lavorato molto per far rivivere il paese, dopo due anni di stop torna finalmente la festa molto attesa– afferma il presidente della Pro loco Tiziano Fieresi – Abbiamo fatto del nostro meglio e vi aspettiamo numerosi a Toffia».











Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23



