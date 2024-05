Foligno, Giostra della Quintana ecco tutti premiati della Festa del Popolano

FOLIGNO - La Giostra della Quintana de La Sfida ha aperto ufficialmente i battenti con la Festa del Popolano. La seconda edizione della manifestazione, andata in scena sabato nella Corte di Palazzo Candiotti ha accolto tutti i colori della Quintana. Nell’occasione sono stati anche premiati 10 popolani, uno per ciascun rione. Ecco chi sono: Marco Silvestri (Ammanniti); Sandra Tomassini (Badia); Alessandro Settimi detto Aziz (Cassero); Alda Marchi (Contrastanga); Antonfranco Piluso 8Croce Bianca); Piero Ciancaleoni (Giotti); Vincenzo Falasca (La Mora); Roberto Sebastiani detto Daffy (Morlupo); Marco Angelucci in arte Marco de Giuliana (Pugilli); Marco Orsolini (Spada). Una seconda edizione della Festa del Popolano, quella da poco andata in porto che di fatto è la numero uno. Perché quella dello scorso anno passata agli annali come la “numero zero” è stata di fatto una anteprima dell’anteprima. Ed ha funzionato trasformando l’evento, già da quest’anno, nell’appuntamento di apertura dell’anno quintanaro. La Festa, organizzata da tutti i rioni con l’aiuto e il sostegno dell’Ente Giostra della Quintana, è stata interamente dedicata a quei rionali che si impegnano duramente, il più delle volte dietro le quinte, per la riuscita della meravigliosa manifestazione.

La serata, oltre ad un momento conviviale collettivo, è stata caratterizzata anche da vari giochi tipici della tradizione quintanara degli ultimi anni come c straccio ‘mbriaco e Palio di Filomè. Nel corso dell’evento sono stati, come detto, premiati 10 “popolani storici”, personaggi che con il loro impegno e amore nei confronti della Quintana hanno caratterizzato la sua stessa storia e contribuito a creare proprio la figura del “popolano”. Il contributo dell’Ente Giostra è stato finalizzato a creare un momento di convivialità e condivisione tra tutti i quintanari, a dimostrazione che, se i colori dei rioni dividono la città nei giorni della Giostra, allo stesso modo la uniscono in un’unica grande passione. Intanto si inizia ad entrare nel vivo della giostra della Quintana de La Sfida in programma il 15 giugno al Campo de li Giochi. Domani, infatti, a palazzo Candiotti alle 11.15 verrà svelato il programma dell’edizione di giugno.