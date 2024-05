Giornata del Naso Rosso, la festa dei volontari clown si terrà sabato 18 maggio a Piazza di Spagna

La Giornata del Naso Rosso (GNR) è la festa dei volontari clown di corsia della federazione “Viviamo in Positivo ODV”, presente in più di 70 città ed è l’unica occasione di raccolta fondi. A Roma, Applausi Vip Roma ODV, è presente da 20 anni, conta sul supporto di circa 200 clown che ogni fine settimana prestano servizio con le strutture ospedaliere, RSA e /o casa famiglia convenzionate e scuole. L’impegno del gruppo e di ogni singolo clown non si limita solo allo svolgimento dei servizi e per garantire la qualità del proprio operato, ogni clown partecipa con costanza ad allenamenti mensili per sviluppare le proprie capacità d’improvvisazione, giocoleria, gioco di squadra, crescita personale, gestione di situazioni di disagio.

