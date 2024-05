Gubbio, Ceri Mezzani con i brividi per Sant'Antonio. La brocca di Sant'Ubaldo finisce contro il pennone

GUBBIO - È passata agli archivi la Festa dei Ceri Mezzani, che ieri (domenica 19 maggio) ha acceso l'entusiasmo della città nel segno dei giovani, capaci come tradizione di sprigionare energie ed entusiasmo. L’Alzata ha registrato una particolarità perché il Capodieci di Sant’Ubaldo, Riccardo Ciacci, ha centrato in pieno nel lancio della brocca il pennone di piazza Grande. Con Ciacci festa grande per Daniele Giombini Capodieci di San Giorgio e Pietro Sannipoli per Sant’Antonio, con i Capitani Emanuele Fiordelli e Daniele Brunetti.

Brividi per il Cero Sant’Antonio alla farmacia Comunale e davanti l’ex Inam, oltre che salendo sul monte Ingino. Finale senza problemi per Sant’Ubaldo che ha chiuso il portone del chiostro della basilica nel finale sempre discusso e che mercoledì scorso aveva visto forti tensioni e storture proprio davanti all’urna che custodisce le spoglie incorrotte del patrono.

Sono stati complessivamente 25 gli interventi sanitari.

In mattinata sono stati 13 per piccoli traumi e svenimenti, tutti gestiti sul posto nei presidi dell’Usl Umbria 1 posizionati in varie zone della città con due punti medici avanzati (palazzo dei Consoli e biblioteca Sperelliana), due ambulanze (via Gattapone e piazzale della chiesa di San Francesco) e un’automedica (via Savelli della Porta). Nel pomeriggio sono stati 12 gli interventi sanitari, soprattutto piccoli traumi quasi tutti gestiti sul posto nei diversi presidi dell’Usl Umbria 1 posizionati in varie zone della città: tre ambulanze (piazzale della chiesa San Francesco, piazzale Sant’Agostino e seconda Cappelluccia sul monte Ingino), un’automedica (piazzale Sant’Agostino e piazza San Francesco) e un Coc (Centro operativo comunale).