Trapani infila il tris a Verona (78-95) e vola in finale playoff, ora aspetta Bologna o Rieti

RIETI - C’è la prima finalista nel Tabellone Argento, quello di Rieti, ed è come da pronostico, il Basket Trapani Shark a giocarsi la promozione in A1. Battuta Verona anche in gara tre dopo i due successi in terra siciliana con gli uomini di Andrea Diana che non danno scampo agli Scaligeri, 95 a 78 il finale che vuol dire 3 a 0 e finale contro la vincente tra Rieti e Bologna.

Ai veronesi non basta il rientro di Buva (17 punti e top scorer dei suoi) assente nelle prime due gare della serie. Ai Trapanesi che trovano in Alibegovic e Notae i punti pesanti per chiudere i giochi, rispettivamente con 27 e 21 punti oltre a Mollura e Pullazzi anch’essi in doppia cifra con 12 e 10 punti, non sfugge il match point e chiudono la serie in trasferta come meglio non avrebbero potuto dimostrando forza, condizione e uno strapotere tecnico-fisico difficile da arginare anche per una buonissima squadra come Verona.

La gara non ha avuto molta storia con Trapani avanti e in controllo quasi da subito e che, col passare dei minuti allarga sempre più la forbice, arrivando anche sul più 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verona che oltre a Buva trova belle giocate con Stefanelli, Penna, Bartoli e Devoe reagisce arrivando nel quarto periodo anche sul meno 6 ma paga lo sforzo e viene ricacciata indietro da Trapani che trova un Alibegovic (nella foto) in serata di grazia (9 su 11 da due e due triple oltre ai liberi) che finisce con un più 30 di valutazione e chiude definitivamente i giochi aspettando ora l’altra finalista che verrà fuori dalla serie tra la Sebastiani Rieti e la Fortitudo Bologna di cui domani sera si gioca il terzo atto ripartendo dal 2 a 0 per i bolognesi.