RIETI - Avrà luogo domani 2 e domenica 3 marzo, l’evento “Terminillo Winter Treffen”, rinviato la scorsa settimana a causa del forte vento.L’appuntamento è sul Piano d’Altura del Terminillo alle 9.30 di mattina per l’arrivo di tutti i motociclisti con registrazione e posizionamento tende per la notte.Alle ore 11 partirà l’escursione off-road organizzata dall’Associazione “6% che va in moto tutto l’anno” per poi ritrovarsi dalle 12.30 in poi, a pranzo nei ristoranti convenzionati della zona.Alle 15,30 il vice sindaco Daniele Sinibaldi con rappresentanze istituzionali, sarà presente in loco per salutare i partecipanti alla manifestazione e condividere lo spirito di aggregazione dell’evento che vuole, con la presenza dei motociclisti di tutta Italia, far scoprire e valorizzare un patrimonio naturalistico di grande bellezza del territorio laziale.Nel pomeriggio si svolgerà il corso base di sopravvivenza in ambiente invernale con esperti del settore che metteranno a disposizione di tutti i presenti, conoscenze e strategie per soggiornare in ambienti complessi, quali i contesti fortemente innevati. Verrà anche insegnato ai partecipanti, come costruire un igloo con blocchetti di ghiaccio realizzati in loco.Alle 16.30 verrà acceso il Fuoco del Campo e partirà una nuova escursione off-road per poi proseguire con la presentazione del progetto “QR Emergency Code” a cura dell’azienda “Live Outdoor”.Per le 18,30 i partecipanti saranno pronti per una ciaspolata in notturna organizzata con il prezioso supporto di Matteo Monaco, dello Sci Club di Cittaducale e dell’attrezzatura del “Nolo Sci Nicole”.La serata proseguirà con una cena intorno al fuoco che permetterà di assaggiare specialità del territorio portate appositamente da selezionati fornitori, e prodotti tipici locali. I partecipanti potranno acquistare tagli di carne da cuocere direttamente sulla brace per momenti di piacevole aggregazione e sperimentazione di nuove capacità “culinarie”.Alle 10 della domenica mattina 3 marzo, partirà l’escursione off-road in quad cingolati che terminerà con i saluti a tutti i partecipanti in chiusura evento.