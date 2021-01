Pro loco e Lions Club Micigliano-Terminillo: «Installazione di un presidio di soccorso mobile a Pian de Valli»

RIETI - La Proloco Terminillo e il Lions Club Micigliano-Terminillo «sono lieti di annunciare l’installazione di un presidio di soccorso mobile a Pian de Valli».

L’iniziativa aggiunge un tassello importante, soprattutto in un periodo difficile come questo, ai servizi presenti sul monte: la postazione di Rieti Emergenza sarà presente al Terminillo tutti i fine settimana a prescindere dal colore regionale del Dpcm.

Il Presidente della Proloco Terminillo Antonio Cavalli dichiara: «In montagna l’incidente purtroppo è all’ordine del giorno e ci siamo trovati in diverse situazioni, dal semplice cerotto del bambino al più grave infortunio dell’escursionista, a non poter prestare un primo soccorso adeguato. Dopo esserci mobilitati come Proloco per la riapertura dei bagni pubblici in piazza a Pian de Valli abbiamo sentito di adoperarci anche per la sicurezza dei fruitori della montagna poiché di inverno i tempi di arrivo di ambulanza ed elicottero da Rieti possono essere lunghi ed una postazione di soccorso in grado di agire prontamente è fondamentale. Sono grato al Presidente Giuliano Ciccarelli e a tutto il Lions Club Micigliano-Terminillo per aver risposto così celermente alla nostra richiesta d’aiuto e vorrei ringraziare i commercianti del Terminillo che nonostante il periodo non sia dei migliori hanno voluto contribuire all’iniziativa. Un plauso anche al Comune di Rieti che visto il clima rigido invernale ha messo a disposizione la sala Citta di Rieti come base logistica per gli operatori sanitari».

Si aggiunge alla nota una dichiarazione del Presidente del Lions Club Micigliano-Terminillo Giuliano Ciccarelli: «un aiuto concreto per tutti coloro che, nel rispetto del Dpcm in vigore, decidano di passare del tempo in montagna. Ringrazio la Proloco Terminillo e il Presidente Cavalli per averci coinvolto in questa lodevole iniziativa, come Lions Micigliano-Terminillo e come amanti della montagna che il nostro Club rappresenta abbiamo sposato in pieno la causa e siamo stati ben lieti di dare il nostro aiuto».

Entrambi i presidenti auspicano che iniziative sinergiche come questa possano essere prese d’esempio per ulteriori e futuri interventi in aiuto del territorio montano e di tutti i cittadini che lo amano e lo frequentano.

Ultimo aggiornamento: 20:21

