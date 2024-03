Giovedì 7 Marzo 2024, 00:10

RIETI - L’ultimo, serio colpo di coda dell’inverno fa ben sperare e così, nel frattempo, Asm tira fuori dalla rimessa il mezzo battipista per una prima battitura del tappeto Togo.

Dopo la buona nevicata a cavallo tra domenica e lunedì notte, al Terminillo si sta infatti presentando uno dei rari momenti - soprattutto quest’anno – nel corso del quale temperatura e qualità della neve appaiono contemporaneamente in condizioni perfette. Ed a completare l’equilibrio, ieri, è arrivata un’altra piccolissima spolverata di appena un centimetro, rafforzando l’esistente e confermando che le basse temperature, al momento, non sembrano essere a rischio di rialzo.

L'attesa. Le previsioni meteo continuano infatti a promettere aria fredda e neve che – seppur in modeste quantità – è molto di più rispetto al nulla vissuto fino ad ora dalla stazione sciistica reatina. Così, sulla scorta di quanto già dichiarato dal presidente di Asm Vincenzo Regnini («Se il tempo ci assiste, l’obiettivo è quello di mettere in funzione quantomeno il tappeto Togo entro questo fine-settimana»), nel primo pomeriggio di ieri gli operai incaricati della municipalizzata hanno “cingolato” i poco meno di 200 metri del tappeto Togo finalmente innevato, comprimendo i circa 30 centimetri presenti e rendendoli così pronti per l’arrivo di altra neve o per una lieve battitura finale prima dell’avvio dell’attività sciistica. Una tecnica - quella di passare sopra la neve fresca utilizzando i soli cingoli del mezzo battipista - sfruttata soprattutto in questi casi, quando il manto nevoso non appare ancora sufficiente all’utilizzo della fresa posizionata sul mezzo, che rischierebbe invece di portare via la poca neve presente, oltre a tirare su anche il terreno bagnato.

Segno tangibile che al Terminillo si sfiorano appena le condizioni minime per l’attività sciistica: un’opportunità che Asm – dopo le infuocate polemiche andate in scena nelle scorse settimane con i maestri di sci – appare ora intenzionata a sfruttare fino in fondo, per non dover rinunciare ad almeno uno degli ultimi fine-settimana della stagione.

Dunque, al momento, l’aspettativa resta quella anticipata dal presidente Regnini di riuscire ad aprire il tappeto Togo a partire da domani: «Nel frattempo, abbiamo preparato sbarchi e imbarchi con dei cumuli di neve a ridosso del tappeto motorizzato della Togo, al fine di renderlo accessibile agli sciatori», aveva concluso ieri il manager di Asm. In ballo, ci sono sia l’intero indotto del Terminillo che i conti del bilancio della municipalizzata.