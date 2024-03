Lunedì 4 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Anche questa volta, un falso allarme e le piste da sci del Terminillo restano chiuse. Nonostante questo, gli arrivi, ieri, non sono mancati per escursioni, ciaspolate e, per i più piccoli, qualche discesa con lo slittino.

Continua la stagione negativa, sul fronte della neve, per la montagna reatina. Tra giovedì e venerdì, la nuova imbiancata aveva fatto sperare che si potesse finalmente partire con gli impianti di risalita, almeno per la Togo, ma così non è stato: troppo basso il manto bianco, di appena pochi centimetri. Dalla tarda serata di ieri e fino a oggi pomeriggio è attesa una nuova nevicata in quota e questo riaccende le speranze che, almeno dai prossimi giorni, si possa aprire qualche pista. Al tempo stesso, le temperature minime sono previste in risalita e questo elemento non lascia ben sperare sulla conservazione della neve artificiale.

Le presenze. Gli addetti ai lavori, di locali e sci, ribadiscono la loro delusione per una stagione, di fatto, mai iniziata. Tuttavia, un barlume di positività, c’è. Nel fine settimana e, in particolare ieri, il parcheggio di Pian de’ Valli e in generale al Terminillo, non sono mancati gli arrivi per una ciaspolata, lo sci alpinismo e anche numerose famiglie con figli giovanissimi, che hanno approfittato della bella giornata di sole della mattinata (prima di un peggioramento nel pomeriggio) per scendere con lo slittino.

Lo scenario, al momento, resta quello della speranza di partire addirittura prima di Natale e, dopo tre mesi, tutto è ancora fermo. Come più volte ricordato, piste e impianti, a partire dal tappeto Togo, sono pronti a entrare in funzione, ma occorrono altra neve e temperature più rigide.