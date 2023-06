Astral, iniziati i lavori sulla Terminillese in vista della Coppa Carotti

RIETI - «Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del manto stradale sulla SR 4 Bis del Terminillo. L’intervento, finanziato con 500mila euro, è a cura di Astral». Ad annunciarlo, l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Il Terminillo anche quest’anno sarà protagonista del mondo dei motori. Ospiterà, infatti, la 58esima Enel X Way, valevole per il Campionato Italiano velocità di montagna, e la 56esima Coppa Carotti, in programma dal 1 al 2 luglio 2023.

«L’intervento di riqualificazione del manto stradale ha come obiettivo sia la sicurezza degli eventi, sia la riqualificazione di un’arteria viaria percorsa ogni estate da migliaia di turisti che si recano sulla vetta più alta della regione. Per il Terminillo sarà un’estate di grandi eventi», ha concluso l’assessore Rinaldi.