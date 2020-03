RIETI - La Coppa Carotti resta in programma per l'8 e 9 agosto. Niente ritorno alle date dell'1 e 2, dunque, come richiesto in precedenza da Ascom Confcommercio e Federalberghi Rieti, dopo le polemiche relative alla potenziale perdita di incassi per la chiusura della strada Rieti-Terminillo in uno dei fine settimana clou della stagione estiva.



La decisione, considerato il calendario sportivo di Aci Sport, è arrivata nella serata di ieri sera al termine della riunione dell'Aci Rieti.