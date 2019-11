RIETI - Area senza copertura per la telefonia mobile: il sindaco si rivolge alle istituzioni per arrivare a una soluzione. In caso di incidente, come avvenuto sabato, tutto diventa più difficile. E per il Comune non è il solo problema da affrontare.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 4 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA