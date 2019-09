Stadio del Ladispoli: il Coni dice sì alla copertura della tribuna

«Il Coni ha detto sì alla copertura della tribuna dello stadio Angelo Sale a Ladispoli. Per l'inverno i tifosi avranno un moderno e sicuro riparo dalla pioggia ed in estate dal solleone. È un impegno che l'amministrazione aveva assunto con gli sportivi che siamo orgogliosi di aver mantenuto». Lo annuncia il consigliere Giovanni Ardita, Delegato ai rapporti con le società calcistiche locali, che ha confermato l'arrivo del nulla osta da parte del Coni per accendere il mutuo di 140.000 euro con il Credito sportivo nell'ambito del bando «Sport Missione Comune» che permetterà la realizzazione della tettoia sugli spalti dello stadio di Ladispoli. «Entro breve tempo - spiega Ardita - gli uffici tecnici ed amministrativi avvieranno la procedura di mutuo, l'intervento è il frutto di un impegno mantenuto dall'amministrazione comunale su un impianto che è costato più di 2.000.000 di euro»

