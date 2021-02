Stadio Guidobaldi: nuova copertura indoor, lavori avanti spediti

RIETI - Dopo le settimane segnate dal maltempo, sono ripresi speditamente i lavori di ammodernamento, riqualificazione e miglioramento dello Stadio R. Guidobaldi di Rieti, finanziati con 754.000 euro nell’ambito del programma “Parco Circolare Diffuso – Cittadella dello Sport”.

Nei giorni scorsi, è stata realizzata una strada alternativa di accesso per permettere ad una piattaforma di poter operare in sicurezza sulla struttura ed è stata quindi finalmente apposta la nuova copertura dell’impianto indoor del Guidobaldi. Inoltre, sono stati completati i lavori di sostituzione dell’impianto di climatizzazione e dell’impianto elettrico mentre è in corso la realizzazione della nuova recinzione e della nuova illuminazione completamente a LED lungo l’intero perimetro esterno del Guidobaldi, a servizio anche dell’argine del Fiume Velino.

“E’ una grande soddisfazione e anche motivo di orgoglio verificare sul campo la prosecuzione di lavori così importanti nel nostro tempio dell’atletica – dichiara il consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati, che continua a monitorare costantemente l’iter dell’intervento – Al termine dei lavori avremo uno stadio ancora più bello, funzionale e moderno al servizio della Città e dell’atletica reatina e internazionale”.

