RIETI - Successo ieri sera al teatro Flavio della esecuzione in «prima assoluta» della «Messe Solennelle en l'honneur de Sainte Cècile» in sol maggiore in occasione del 200 anni dalla nascita del musicista Charles Gounod.



L'opera, per soli Coro ed Orchestra, è stata magistralmente eseguita dall'Orchestra Sinfonica Valle Santa diretta dal Maestro Danilo Santilli con l'organista Ettore Maria Del Romano. L'esecuzione dell'opera è stata affidata ad una struttura corale di 80 elementi scelti tra i cori Ernico di Anghiari, "Corus Fractae Ebe Igi di Umbertide, Città di Piero e Domenico Stella di Sansepolcro, Maratona corale di Anghiari e Ensemble San Francesco della Valle Santa.



Eccellente l'esecuzione dei brani dai solisti di canto Lucia : Casagrande Raffi (Soprano), Federico Savini (tenore), Daniel Queiroz Bastos (basso). I numerosi spettatori presenti hanno sottolineato il loro entusiasmo con numerosi lunghi applausi.

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA