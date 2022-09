Torna a splendere il concorso “Mattia Battistini”, in città 100 cantanti lirici

RIETI - «Il Mattia Battistini riparte sotto una buona stella, perchè abbiamo ricevuto numerosi attestati di stima e hanno aderito cantanti provenienti da tutto il mondo. Non solo Rieti capitale della grande danza ma "capitale" della lirica, laboratorio di talenti». A parlare è Piero Fasciolo (Condirettore del Concorso), alla vigilia delle finali del Festival.



«E' un sogno che si avvera - dice Michael Allfonsi, celebre tenore del Teatro dell'Opera di Roma e condirettore del Concorso - Riprendere per mano il "Mattia Battistini" ci sta dando una carica pazzesca. Nell'ambiente nessuno ha dimenticato le edizioni del passato e la passione di Franca Valeri e Maurizio Rinaldi. In vari teatri vi è stata una pre-selezione di talenti e a Rieti sono arrivati i migliori. Riporteremo il melodramma e la grande lirica. Nell'impalcatura dell'organizzazione ci sono già il Conservatorio di Santa Cecilia con Emanuela Salucci e il Miur con Enide Grillo, ma dal prossimo anno tutto sarà piu' strutturato».



Quasi cento ragazzi provenienti da tutta Europa (Austria, Germania, Svezia, Danimarca ma anche Spagna, Grecia, Ucraina e Russia). E poi Corea del Sud, Giappone, Cina, Stati Uniti.

Era il lontano 1979 quando Franca Valeri e Maurizio Rinaldi, con l’Impresa Lirica “Raffaele Guerra” di Roma fondarono a Rieti, presso il prestigioso Teatro Flavio Vespasiano, il quartier generale musicale dal quale hanno mosso i primi passi i più importanti artisti del mondo lirico. Ora si riparte.



«Rifiorisce un concorso che ha segnato la storia artistica di molti reatini e chi già lo conosce potrà trasmettere la passione ai più giovani - ha detto l'assessore alla Cultura del Comune, Letizia Rosati - questa è una edizione della ripartenza e per il prossimo anno ci impegneremo a strutturare al meglio il Concorso con la partecipazione del Conservatorio e del Miur. Più musica e più educazione all'arte nelle scuole: non disperdiamo l'enorme patrimonio italiano del Bel Canto».



La manifestazione si svolge all'Auditorium di Santa Scolastica.(il teatro Flavio Vespasiano è attualmente oggetto di urgenti lavori per la messa in sicurezza dopo un violento nubifragio).



Una giuria di fama internazionale sta guidando i partecipanti, attraverso le fasi eliminatorie, verso le semifinali e la finale, decretando infine i vincitori, ai quali saranno assegnati numerosi premi in denaro, debutti e borse di studio: Inés Salazar (presidente), Stefania Bonfadelli (vicepresidente), Emanuela Salucci, Enrico Stinchelli, Cristina Piperno, Franco Cerri e Fabrizio Bastianini.



La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della serata finale di Gala, domani, 18 settembre, alle 18 sempre all'Auditorium di via Terenzio Varrone.