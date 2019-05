Ultimo aggiornamento: 12:14

RIETI - Arrivano le bollette per la Ta.Ri. a Rieti, la tariffa sui rifiuti, e divampa la polemica politica."Eravamo stati facili profeti nel novembre scorso - afferma, in una nota, il Gruppo consiliare del Comune di Rieti del Partito democratico - quando in Consiglio comunale, abbiamo avvertito la maggioranza che avrebbero causato l’aumento delle tariffe per servizi e tributi. In tutta Italia i Comuni si stanno attrezzando per permettere il pagamento online dei tributi in modo da agevolare i cittadini ma anche per avere una anagrafica degli utenti più aggiornata e puntuale. Un’iniziativa che potrebbe essere avviata anche a Rieti senza troppi sforzi, economici e di intelletto, sempre che l’assessora alla Digitalizzazione della Pubblica amministrazione del Comune di Rieti tra i suoi nuovi innumerevoli impegni, divisa come è tra il sindacato e le trattative per il probabile salto nella Lega Nord, trovi tempo per adempiere ai compiti che derivano dall’incarico che ricopre di cui ad oggi in città non c’è traccia a parte il tentativo di appropriarsi del merito della cablatura con la fibra ottica del capoluogo finanziata e avviata grazie ai governi Renzi-Gentiloni".