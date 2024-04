Elezioni Europee, presentati 42 simboli: concluse le procedure al Viminale

Con l’affissione del simbolo di ‘Italia dei diritti’ si sono chiuse le operazioni al Viminale di deposito delle liste per le europee. Sono in totale 42 i simboli presentati tra ieri oggi. Le procedure si erano chiuse ieri con il deposito dei contrassegni del M5S e della Lega e sono riprese questa mattina con l’affissione in bacheca del simbolo di ‘Esseritari’.

Poco dopo è stato depositato il simbolo della la lista promossa da Michele Santoro, ‘Pace Terra Dignità', mentre a metà mattinata il responsabile elettorale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, ha depositato quello di Forza Italia, che contiene la dicitura 'Berlusconi Presidente', con un riferimento al Ppe.