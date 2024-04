Elezioni Europee, l'ex calciatrice Carolina Morace candidata con il M5S. L'annuncio di Conte

Sarà candidata con M5s «Carolina Morace, una sportiva, una calciatrice che oltre ad avere superato tantissimi primati sportivi ha fatto saltare tutti gli stereotipi, ha rotto schemi in un campo prevalente dei maschi». Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a 'in Mezz'ora' su Raitre.

Il simbolo

Conte ha evidenziato che non ci sarà il suo nome nel simbolo e ribadito che non sarà candidato. Riguardo all'approccio di M5s verso l'Europa ha sottolineato come il partito «sta attraversando una fase più matura» rispetto a quando «doveva sgomitare per entrare nel sistema politico italiano ora abbiamo la responsabilità e l'onore di aver portato la svolta in Europa con Next Generation Eu». Conte ha parlato a proposito dell'atteggiamento pentastellato di un «europeismo critico di chi va e non segue il mainstream» ma «dimostra la credibilità ai tavoli».