Autoarticolato bloccato in galleria lungo la Superstrada Rieti-Terni, disagi nella serata di ieri

RIETI - Autoarticolato con rimorchio bloccato in galleria lungo la Superstrada Rieti-Terni nella serata di ieri. Effettuate operazioni di soccorso e rimozione nella galleria all’altezza di Piedimoggio per liberare la strada. Per cause meccaniche il mezzo pesante è rimasto in panne all’interno della galleria in direzione Rieti creando disagio e pericolo alla viabilità. Sul posto polizia stradale e pompieri per viabilità e rimozione. Il traffico veicolare è stato temporaneamente bloccato.

