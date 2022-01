Autoarticolato sbanda lungo la Salaria e impatta contro guardraill, strada chiusa per ore

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti nelle prime di oggi 20 Gennaio, a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la Salaria nel territorio del Comune di Posta all'altezza del hilometro 104 per via di un autoarticolato che, dopo aver sbandato, ha impattato contro il guardrail e infine contro un muro laterale rimanendo in panne sulla sede stradale.

Nella mattinata odierna si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo pesante che aveva perso parte del carico consistente in generi alimentari. Le attività di soccorso hanno coinvolto anche la Polizia stradale ed il personale Anas. Per effettuare la rimozione si è resa necessaria la chiusura al traffico della via Salaria per diverse ore. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal 118.