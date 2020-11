Autoarticolato finisce fuori strada sulla Salaria, traffico a rilento, si lavora per la rimozione

RIETI - Incidente stradale questa mattina poco prima delle 7 lungo la Salaria per Roma. Al chilometro 60 circa un autoarticolato adibito al trasporto di generi alimentari è uscito fuori strada finendo per metà all'interno di un dosso e rimanendo inclinato su un fianco. La cabina di guida dell'avantreno uscita fuori asse ha urtato frontalmente contro la scarpata laterale.

La pioggia e l'asfalto reso viscido le probabili cause che hanno originato il sinistro sui quali stanno eseguendo rilievi ed accertamenti gli operatori della polizia stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Rieti e personale medico sanitario del 118. Il conducente del mezzo di trasporto, che procedeva in direzione Roma, è rimasto praticamente illeso. Salaria a rilento e a probabile chiusura nelle prossime ore per la rimozione dell'autotreno.

