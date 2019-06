© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A distanza di cinque anni dall’ultimo successo le Ragazze della Studentesca tornano sul gradino più alto del podio in un Campionato di società Under14. E' il secondo titolo regionale dopo quello conquistato a maggio dai Cadetti. Allo stadio delle Terme di Caracalla di roma le rossoblù con 103 punti si aggiudicano il titolo regionale davanti alle Fiamme Gialle e Frascati. Quinto posto per i Ragazzi ad un passo dal podio.5 vittorie individuali con Virginia Capasso nei 60hs, Vittoria Iurlo nell’alto, Dipesh Santoboni nel lungo, Virginia Pitò nel vortex con la staffetta 4×100 femminile che cancella dall’albo dei primati regionali un altro quartetto rossoblu, quello che nel 1994 corse in 52.9 manuale (Vanessa Londei, Lucia Angelini, Ilaria Barbonetti, Claudia Gentileschi).Medaglie anche per Giorgia Aime, terza nei 60 (pb), Raffaella Tsimi Atana, seconda nell’alto,Viola Giangirolami, seconda nel peso (pb) e Giorgia Marcaccio seconda nel lungo (pb).60 metri: Giorgia Aime 8.47 (3^), Elena Falcone 8.77 (8^)600 metri: Veronica Vicari 1.2.81 (5^), Chiara De Satis (6^)60hs: Virginia Capasso 9.67 (1^), Camilla Formichetti 10.03 (6^)Alto: Vittoria Iurlo 1,43 (1^), Raffaella Tsimi Atana 1,37 (2^)Lungo: Giorgia Marcaccio 4,70 (2^), Giulia Paris 4,50 (4^)Peso: Viola Giangirolami 10,01 (2^), Francesca Liberati 8,97 (5^)Vortex: Virginia Pitò 44,40 (1^), Amra Civic 35,23 (5^)Marcia: Ludovica Nobili 13.37.40 (11^), Veronica Pennacchi 15.40.77 (13^)4×100: Paris, Aime, Capasso, Capasso 53.0060 metri: Dipesh Santoboni 8.33 (7°), Riccardo Gentile 9.28 (19°)600 metri: Leonardo Fagiolo 1.40.51 (6°), Dominique Mulumba 1.50.33 (10°)60hs: Luca Massimi 9.71 (6°), Mirko Di Battista 11.50 (24°)Alto: Lorenzo D’Ippolito 1,50 (4°), Riccardo Gentile 1,20 (20°)Lungo: Dipesh Santoboni 5,08 (1°), Mirko Di Battista 3,30 (25°)Peso: Edoardo Tosoni 11,35 (8°), Luigi Kotemchou 8,94 (13°)Vortex: Lorenzo D’Ippolito 39,54 (12°), Luigi Kometchou 36,91 (16°)4×100: Massimi, Santoboni, Gentile, Tosoni 54.54 (6°)