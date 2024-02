Mercoledì 28 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Programmati, in tempi brevi, quindici interventi di riqualificazione su altrettante strade di rilievo della rete viaria regionale, con uno stanziamento per l’intera operazione da parte della giunta regionale del Lazio di 5 milioni e 850mila euro. Tre di queste operazioni riguardano la provincia reatina e, in particolare, la bassa Sabina.

Le modalità. Nella delibera della giunta presieduta dal presidente Francesco Rocca e su proposta dell’assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, in accordo con l’assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Infrastrutture, Manuela Rinaldi, lo stanziamento riguarda anche la provincia di Rieti, con tre interventi programmati su diverse arterie del territorio, per uno stanziamento locale di un milione e centomila euro.

Gli interventi rientrano nel Programma regionale delle opere pubbliche per l’annualità 2024 e sono affidati all’Azienda regionale Astral per la loro attuazione. L’azienda partecipata della Regione Lazio gestirà direttamente le opere finanziate, rispettando il tempo di dieci mesi per l’esecuzione dei lavori. Le opere riguarderanno la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il rifacimento della pavimentazione stradale.

Le operazioni. Nello specifico, i tre interventi previsti nel Reatino riguarderanno la Strada regionale Ternana (ex SS79), con il rifacimento della pavimentazione stradale dei tratti degradati dal chilometro 28 al chilometro 45, la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e il rifacimento completo della segnaletica orizzontale, verticale, per uno stanziamento specifico pari a 300mila euro. Il secondo cantiere è quello che riguarda la Strada provinciale 54 di Magliano Sabina, con il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in vari tratti, con uno stanziamento previsto per i lavori di 400mila euro. Infine, la Strada regionale “Sabina” (ex SS657), nel tratto che va dal chilometro zero al chilometro 23,200, tra Magliano Sabina e Stimigliano, con la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in vari segmenti e, anche in questo caso, lo stanziamento per l’esecuzione delle opere è di 400mila euro.

LA SPIEGAZIONE

Un milione e centomila euro in totale, dunque, in uno stanziamento che per le altre province assegna un milione e cinquantamila euro per la provincia di Viterbo, 900mila euro per quella di Frosinone, 950mila euro per la provincia di Latina e un milione r 850 mila per la provincia di Roma. «Con questo provvedimento - spiega l’assessore Righini - prende ufficialmente il via il piano regionale delle opere pubbliche previste nel 2024». «Interventi necessari, che ci permettono di avviare i primi lavori previsti dal Piano della rete viaria regionale - aggiunge l’assessore regionale Rinaldi. - I lavori inizieranno con la bella stagione, per permettere una lavorazione a regola d’arte, con condizioni di temperature e di sicurezza ottimali».