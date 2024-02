Gli assessori Rinaldi e Righini in Sabina per presentare l'operato della giunta Rocca. Berni: «Giornata fortemente voluta»

RIETI – Si è svolto oggi, 23 febbraio, a Magliano Sabina, presso la sala Consiliare del Comune, il convegno “Sabina terra viva: opportunità di sviluppo agroalimentare ed agrituristico della provincia di Rieti”.

Durante la giornata, l’assessore alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, e l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, hanno visitato l’azienda agricola biologica Mercuri di Casperia e la Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa.

L’evento, organizzato dal consigliere della Regione Lazio, Eleonora Berni, è stata un’occasione per presentare al territorio sabino il lavoro svolto dalla Giunta Rocca sulla la nuova legge sull’eno-oleoturismo e il programma annuale e triennale 2024-2026 della rete viaria Regionale.

«Il Programma triennale della rete viaria Regionale, approvato lo scorso 14 febbraio, è in qualche modo il filo conduttore di questa amministrazione. Infatti, unisce l’operato di tutti gli assessori della Regione Lazio. Senza Infrastrutture e viabilità all’altezza delle aspettative, i territori non possono ripartire. Quello approvato è un programma strategico che da importanti risposte alle province e contribuisce anche a riportare il Lazio al centro del turismo eno e oleo gastronomico italiano», ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

«Le infrastrutture sono la base di una buona amministrazione, non solo per il turismo l’incontro con gli amministratori sabini è stata un’occasione di confronto importante per continuare a seguire le linee guida della nostra amministrazione. Per questo ringrazio l’assessore Righini e il consigliere Eleonora Berni che ci ha dato questa possibilità», ha proseguito l’assessore Rinaldi.

«Il territorio reatino è una risorsa straordinaria della nostra Regione sia dal punto di vista agricolo che turistico. Valorizzare e coniugare questi due settori, che rappresentano anche importanti volani economici, è l'obiettivo della legge sull’eno-oleo turismo che abbiamo illustrato oggi. Senza dimenticare lo sviluppo delle infrastrutture che grazie al grande lavoro dell'assessore Rinaldi e a un uso più mirato e consapevole delle risorse regionali possono far compiere alla Sabina quel cambio di passo a lungo sperato da tutti i cittadini. Siamo sulla buona strada non è, quindi, solamente uno slogan, ma una realtà consolidata dalla concretezza delle opere che stiamo realizzando», ha concluso l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

La nota dell'onorevole Paolo Trancassini

«In passato abbiamo pagato un prezzo altissimo per l’enorme distanza della Regione e dello Stato dai nostri territori, lo dico da ex sindaco.

Stiamo vivendo una nuova stagione politica e infatti non è un caso che qui oggi sono presenti il presidente del consiglio regionale del Lazio insieme a due assessori, a consiglieri, dirigenti regionali per ascoltare le esigenze delle nostre comunità e lavorare insieme per trovare soluzioni». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini, intervenendo al convegno ‘Sabina terra viva. Convegno tematico su valorizzazione e sviluppo agroalimentare e agrituristico nella provincia di Rieti’ che si è svolto nella sala consiliare del comune di Magliano Sabina. «Abbiamo davanti un’occasione storica - spiega Trancassini - che deve essere colta dalle amministrazioni comunali e dalle nostre imprese. Occorre essere vivaci, propositivi e consapevoli dell’importanza dei prodotti che il territorio produce e della capacità di incidere sul mercato. In passato è accaduto che non si è investito sufficientemente sulle nostre eccellenze agroalimentari trascurando l’importanza del nostro Made in Italy. Grazie al governo Meloni scriviamo una pagina di storia completamente diversa rimettendo al centro dell’attenzione politica l’agricoltura come volano per la crescita economica della Nazione e per la valorizzazione delle nostre eccellenze» conclude.

La nota del consigliere regionale Eleonora Berni

«Finalmente l’amministrazione regionale del Lazio torna protagonista in Sabina. Ho fortemente voluto una giornata così importante, dove la Regione Lazio, finalmente, ha potuto incontrare imprese, Istituzioni locali e cittadini, per parlare delle nuove opportunità messe in campo dal Governo Rocca. Ringrazio per l’intervento e la presenza, l’assessore Giancarlo Righini, che ha portato il suo contributo sul tema Agroalimentare e Agrituristico nel Lazio, riportando il grande lavoro fatto nel primo anno di governo regionale», ha dichiarato il consigliere Regionale, Eleonora Berni.

«Ringrazio l’assessore Manuela Rinaldi per la sua presenza, anche se di casa. Senza infrastrutture non c’è turismo e il lavoro che sta portando avanti, l’assessore Reatino, è da evidenziare. Specie dopo la presentazione del Piano triennale della rete viaria regionale, che per la prima volta vede la luce in Regione Lazio», ha continuato Berni.

«Una giornata di buona amministrazione, ringrazio l’On. Paolo Trancassini, il presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, il collega consigliere Michele Nicolai e il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi per il loro contribuito. Inoltre, ringrazio il neodirettore regionale al Turismo Paolo Giuntarelli e il professor Marco Brogna, presidente di Its Academy Roma, che ha annunciato la prossima apertura di un Its dedicato al Turismo a Magliano Sabina, il primo fuori dalla Provincia di Roma», ha concluso Berni.