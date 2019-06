© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due giornate di multi sport, per bambini e ragazzi fino a 14 anni, a Rieti con il progetto “Sport in Comune”.Anche il comitato Aics di Rieti partecipa così al programma di attività dell’Aics Nazionale presentato nell’ambito del progetto Coni 2019 e che si prefigge di “regalare” sport ai giovani abitanti dei piccoli Comuni italiani, offrendo loro attività sportive gratuite e organizzate.Due le giornate in calendario: una a Salisano, oggi, sabato 1° giugno, (con inizio alle 15:30), negli spazi della piscina comunale di Via san Diego e una ad Antrodoco, venerdì 7 giugno (con inizio alle 15:30), presso il campo Polisportivo di via Lungo Velino. Oltre 300 i bambini che parteciperanno complessivamente e che si cimenteranno nelle attività multi sportive offerte, dall’atletica al mini calcio e al minivolley, fino alle attività meno frequentate, come la pallamano, il Laser Run (corsa e tiro con pistola laser), la mountain bike, il tiro con l’arco e il pattinaggio di velocità.Ogni bimbo indosserà la maglietta Aics che contraddistingue la partecipazione al progetto e ad ognuno verrà consegnata una medaglia di partecipazione.Premiazione ulteriore per i tornei a squadre e le gare individuali. Il tutto all’insegna del divertimento, della promozione dell’attività motoria, del rispetto delle regole e della sana competizione. E’ questo l’obiettivo dichiarato di “Sport in Comune”.Inoltre tra tutti i partecipanti alle manifestazioni saranno selezionati 6 tra ragazzi e ragazze che saranno ospiti dell’AICS per due giorni nelle fasi nazionali di questo evento che si terrà a Cervia il 7 settembre 2019.