Dal 30 aprile al 1° maggio torna la fiera di Farfa

RIETI - Il Comune di Fara in Sabina presenta la ventiduesima edizione della prestigiosa “Fiera di Farfa”, che si terrà nel suggestivo Borgo medioevale di Farfa nei giorni martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio, dalle 10 alle 22.30.



Una Fiera Immersa nella Tradizione e nell’Eccellenza Agroalimentare

Situata a pochi passi da Roma e all’ombra dell’antica Abbazia, la Fiera di Farfa è rinomata per la sua atmosfera carica di emozioni e la sua lunga storia di promozione culturale e commerciale. Quest’anno, le aziende agroalimentari e i produttori locali di olio e alimenti biologici della Provincia di Rieti e della Regione Lazio saranno i protagonisti indiscussi dell’evento.



L’edizione 2024 della Fiera di Farfa sarà arricchita da un’ampia varietà di attività, tra cui un’area dedicata allo street food, degustazioni, spettacoli per bambini, musica dal vivo e tanto altro ancora. Gli amanti delle escursioni avranno l’opportunità di esplorare la bellezza naturale della Sabina con passeggiate guidate nella Riserva Regionale Nazzano Tevere Farfa. Un Viaggio nella Storia e nell’Arte, in cui i visitatori avranno l’occasione di immergersi nell’arte e nella storia del Borgo di Farfa con visite guidate condotte dal rinomato storico dell’arte, il professor Vittorio Maria de Bonis, noto volto di Rai1. Sarà un’esperienza incantevole attraverso le strade medievali del Borgo.



Gli eventi saranno completamente gratuiti e avranno come punto di partenza il suggestivo Borgo di Farfa.

I partecipanti avranno l’opportunità di godere di pic-nic immersi nel verde e di divertenti attività per i più piccoli con musica, balli di gruppo, truccabimbi e lo spettacolo con le bolle di sapone, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.



La Sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo commenta «L'amministrazione comunale anche quest'anno concentra le proprie energie per l'evento della fiera di Farfa. Fondamentale è l'attenzione verso questo momento in cui si celebra la centralità dell'Abbazia di Farfa nella storia e nel territorio».



«La Fiera di Farfa rappresenta un evento fondamentale per la nostra comunità, offrendo non solo un'occasione di svago e divertimento, ma anche un'opportunità preziosa per promuovere e diffondere la ricchezza dei prodotti della Sabina - dichiara l’avvocato Pamela Martini Consigliera di Fara in Sabina - È attraverso eventi come questo che possiamo celebrare la nostra identità locale e valorizzare il lavoro dei nostri produttori, contribuendo così al benessere economico e culturale del nostro Comune. Ringrazio il Sindaco Roberta Cuneo per avermi dato l'incarico di contribuire alla realizzazione della Fiera».