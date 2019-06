RICEVERANNO IL PREMIO 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche durante la IV edizione del Rieti Sport Festival verranno consegnati gli attesi Premi del Rieti Sport Festival a personaggi che nella loro carriera si sono distinti per la promozione dello sport. Molti ospiti arriveranno a Rieti, altri sono in attesa di conferma. Iniziano i lavori di allestimento del villaggio dello Sport in piazza Vittorio Emanuele II.Nelle precedenti edizioni del Rieti Sport Festival, numerosi sono stati i personaggi di rilievo che hanno ricevuto il Premio Rieti Sport Festival, ricordiamo tra gli altri Giovanni Malagò, Bebe Vio, Gianni Rivera, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Andrea Lo Cicero, Carlo Verdone, Bruno Vespa, Massimo Giletti, Lorella Cuccarini.Anche nell'imminente edizione 2019 verranno consegnati i Premi a personaggi che si sono distinti nella vita per la promozione e la diffusione dello sport: Tomas Slavik, Maria Grazia Cucinotta, Tommaso Paradiso, Airton Cozzolino, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca, Max giusti.In fermento gli organizzatori per altri ospiti di rilievo in attesa di conferma.Intanto nella piazza di Rieti iniziano i lavori per l'allestimento del villaggio sportivo che prevede l'installazione di campi di gioco e stand per associazioni, federazioni e sponsor e il posizionamento del simulatore Ferrari con pit stop.Per la prima volta nel centro storico di Rieti si potranno svolgere dal 7 al 16 giugno, le attività sportive della provincia di Rieti tra cui il padel, la pallavolo, il calcio, il basket 3vs3, la scherma, il ping pong, il biliardino, le arti marziali, il podismo e il ciclismo. Una sezione particolare sarà dedicata al volo a vela, disciplina che il territorio reatino permette di praticare in condizioni ideali. Molto interessante la sezione convegni dalle 17.30 alle 20 tutti i giorni presso Palazzo Dosi, alla presenza di autorità ed esperti locali e nazionali in vari settori.Il progetto sportivo e di promozione territoriale che si apre il 7 giugno per chiudersi il 16 giugno, è stato sostenuto dalla Regione Lazio, il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti, la Fondazione Varrone, la Camera di Commercio, la Sabina Universitas e il CONI.Sabato 8 giugno dalle ore 19Tomas Slavik top rider pluricampione del mondo di four crossMaria Grazia Cucinotta, attrice, produttrice con passione sportivaDomenica 9 giugno dalle ore 19Tommaso Paradiso, frontman della band THEGIORNALISTIAirton Cozzolinopluricampione del mondo di Kite surfI titoli di Campione del Mondo conquistati nel Kitesurf, specialità strapless nel 2011, nel 2017 e nel 2018, La rendono un eccezionale testimonial per tutti i giovani che amano lo sport.Mercoledì 12 giugnoOre 12: i campioni di sci Kristian Ghedina e Giorgio Rocca:Giorgio Rocca è stato uno sciatore della nazionale Italiana di grande rilievo con la vittoria di una coppa del mondo di specialità e 3 medaglie mondiali con un palmare di 11 vittorie, commentatore nelle gare internazionali per Eurosport, Ambassador per la Start App Snowit ed è stato coinvolto per la promozione della candidatura olimpica di Milano e Cortina 2026.Kristian Ghedina è stato il discesista Italiano con più successi ottenuti nelle discipline veloci, vanta 3 medaglie ai campionati mondiali e ben 33 podi in coppa del mondo. Oggi, oltre a ricoprire il ruolo di allentaore di sci alpino e partecipare a numerosi eventi come testimonial, non fa mancare mai la sua presenza per iniziative a scopo sociale. E' ambassador tra i più blasonati di Cortina 2021 per i campionati del mondo ( oltre 70 nazioni partecipanti) di cui è ente organizzatore la Fondazione Cortina 2021.Ore 21: Max Giustiattore conduttore e mecenate dello sport. Negli ultimi anni si è mostrato particolarmente abile, nonchè molto amato dal pubblico, nella conduzione del gettonatissimo gioco dei pacchi, "Affari Tuoi". Non manca la sua partecipazione come attore nella fiction "Distretto di Polizia 7". Nel 2016 si avventura nella conduzione di un divertente game-show su canale NOVE, "BOOM!".Fonda la scuola di tennis Play Pisana che ottiene il riconoscimento dalla Federazione Italiana e che completa il suo circolo con 5 campi da Padel e una palestra.