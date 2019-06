RIETI - Mattinata di alto profilo al Rieti Sport Festival e dedicata al grande sci. Questa mattina l'arrivo in città dei due ex campioni azzurri Cristian Ghedina e Giorgio Rocca, che si sono dilettati in una partitella di padel. Ovviamente il tema portante era ben altro, ovvero la candidatura sempre più forte di Milano e Cortina D'Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 2026.



Proprio su questo si è svolta una conferenza nell'aula magna della Sabina Universitas, alla presenza di ospiti importantissimi. Lo sci ed i grandi eventi per la promozione e il rilancio dei territori che ne sono coinvolti. È la Svezia la grande avversaria dell'Italia nella corsa ai cinque cerchi, ed entro giugno si saprà quale paese riuscirà a spuntarla.

«Il nostro compito come ambasciatori è quello di promuovere anche lo sport in generale e lo sci, soprattutto tra i più giovani» hanno detto Rocca e Ghedina, che hanno anche raccontato alcuni aneddoti della loro carriera e dei titoli vinti. Presente al tavolo anche il presidente del Coni del Lazio, Riccardo Viola: «Sono qui in rappresentanza del presidente Malagó - ha detto - impegnato in questi giorni proprio per il discorso olimpico. L'Olimpiade rappresenta il massimo della visibilità per un intero paese, un traino incredibile per il turismo, ma anche per i giovani ed il loro rapporto con lo sport».

Sono tante le iniziative e le idee legate al mondo dello sci e, durante la conferenza, è stata raccontata anche l'esperienza di Snowit, una Start App tutta italiana legata al mondo dello sci: «Snowit è una piattaforma online ed una app che permettono di avere tutto il mondo dello sci a portata di mano - ha spiegato il fondatore, Riccardo Maggiori - si possono prenotare lezioni, acquistare skipass e accedere a tutti i servizi, oppure tracciare la propria "sciata" e confrontarla con quella dei grandi campioni"».

Tra le tematiche anche quella delle strutture e degli impianti legati allo sci, affrontate in conferenza da Lorenzo Confalonieri, rappresentante italiano della Mnd Group, multinazionale francese specializzata in soluzioni ed impianti per comprensori sciistici.

Insomma, una grande mattinata, chiusa con il premio Rieti Sport Festival a Rocca e Ghedina, i due super ospiti di una giornata che proseguirà sul tema del ciclismo.

Ultimo aggiornamento: 15:01

