RIETI - L'avvocato reatino Francesco Persio e il campione azzurro di discesa libera Kristian Ghedina, saranno ospiti questa sera, alle ore 22.05, nel corso della trasmissione sportiva di Radio 1 "Zona Cesarini", di uno speciale dedicato alla sicurezza sugli sci dopo i recenti incidenti mortali verificatisi in montagna che hanno visto morire due bambine di otto e nove anni. Su questo tema l'avvocato Persio, che è anche maestro di sci, è stato autore del libro "La tua sicurezza sugli sci" nel quale vengono analizzate le cause più frequenti degli incidenti che avvengono in pista, tra le quali la mancata conoscenza da parte degli utenti delle regole di condotta degli sciatori, della classificazione delle piste, della segnaletica e più in generale dei principi introdotti dalla nazionale sulla sicurezza. Il volume è stato presentato recentemente a Roma, arricchito dal contributo di grandi campioni dello sport come Gustavo Thoeni, Piero Gros e Alex Zanardi.