CALCIO E BASKET

IL PROGRAMMA

RIETI – Altra giornata con un ospite, anzi un gruppo di ospiti, importanti al Rieti Sport Festival. Dalle 21 nuovi ospiti vip: lo staff di Radio Radio, in primis l’anchorman sabino Ilario Di Giovambattista, sarà sul palco per un’intervista a tutto tondo con Meloccaro.La radio romana si occupa molto di sport, soprattutto in salsa giallorossa e biancoceleste. Da segnalare, alle 17 le mostre “Evoluzione del Motociclo” e “Storia ed evoluzione del trial in Italia”. Alle 19 uno speciale sull’atletica “L’importanza dell’atletica a Rieti” che cade a fagiolo in un weekend Tricolore con gli allievi al Guidobaldi. Le serate della kermesse sono tutte condite dalla musica per tutti sul palco principale.Ieri sera premi per il Rieti e la Npc. Sul palco i presidenti Curci e Cattani, il coach Alessandro Rossi e il giocatore del Rieti Matteo Dionisi. Tutti premiati, come il direttore Di Santo (che ha ritirato anche il riconoscimento per mister Parlato), i giocatori Fabrizio Tirelli e Francesco Marcheggiani, l’ex bandiera della pallacanestro reatina, Roberto Brunamonti. Un incontro comune in cui Cattani e Rossi hanno focalizzato l’attenzione sul mercato, e lo stesso Cattani ha scherzato sulla possibilità di un «fratello dell’investitore del Rieti, è greco no?» per la sua Npc, guardando Curci, reduce dal closing con una holding europea per la quale è stata tracciata, appunto, anche una pista greca. «Ben venga chi vuole investire nel nostro sport – ha aggiunto Cattani, che ha parlato pure di – abbonamento gratis se la città sosterrà gli sponsor». Ma insomma Curci, a chi ha venduto? Lui ha fatto spallucce (come a dire “presto saprete”): «Il lavoro è iniziato, ho agito al meglio per dare un futuro alla società» ha detto senza entrare nel dettaglio di chi metterà benzina nella macchina del nuovo Rieti.Esibizioni & Stand - Scherma, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambini Apertura padiglioni Aeronautica Militare con Simulatore ludico Frecce Tricolori, Stazione Meteo A.M. e dimostrazione di schermadalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”dalle 15 alle 17 e dalle 20 alle 22 - Esibizione calcio a 5 Giornata mondiale del rifugiatoDalle 17 alle 19 - “Giornata del portiere” a cura di Matteo Bonavolontà, preparatore portieri SS Laziodalle ore 17:00 - Mostra “Evoluzione del Motociclo” a cura di Hobby Moto d’Epoca Rieti - Federaz. Motociclistica Italiana Mostra “Storia ed evoluzione del Trial in Italia”ore 19.00 - Speciale Atletica - “Rieti e l’Atletica. L’importanza dell’atletica a Rieti” a cura di Alessandro Rinaldi Foundationore 21:00 - “MELOCCARO INCONTRA…” PREMIO RIETI SPORT FESTIVAL 2018 Radio Radioore 22:00 - Musica LIVE con Orchestra MAIKOL ROSSI