Venerdì 31 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Sfida a due alle Amministrative dell’8 e 9 giugno a Selci, Tarano e Montasola, dove si ricandidano i sindaci uscenti, rispettivamente, Egisto Colamedici, Miranda Glandarelli e Vincenzo Leti, che dovranno vedersela con tre sfidanti, Francesca Persichelli, Ruggero Carletti e Paola Petrucci.

Il duello. A Selci si contendono la guida, l’uscente Egisto Colamedici, che tenta il terzo mandato consecutivo, e Francesca Persichelli, che 5 anni fa era vicesindaco della giunta Colamedici. Lista “Selci Insieme” (Colamedici). Candidati consiglieri: Daniele Antonini, Nadia Antonini, Claudio Bellagamba, Giorgio Biscetti, Fabiana Conti, Alfredo D’Antimi, Gianni Ledda, Alessandro Mattei, Mariolina Sabuzi, Raissa Stefanini. Lista “Selci nel cuore” (Persichelli). Candidati consiglieri: Luca Bernardini, Cinzia Cruciani, Mauro Leoncini, Francesca Alati, Irene Gerardi, Erica Luciani, Piero Serafini, Orietta Stefanini, Eduardo Raul Rossi.

Il confronto. A Tarano si sfidano la sindaca uscente Miranda Glandarelli, che prova il terzo mandato consecutivo, e Ruggero Carletti, già sindaco di Tarano dal 1990 al 1995. Lista “civica” (Carletti). Candidati consiglieri: Marilena Ranucci, Franco Casali, Andrea Enei, Irene Allegretti, Fabio Bartolucci, Cinzia Mattei, Marco Lumicisi, Mirko Glandarelli, Monica Salvati, Antonio Natalizi. Lista “Quadrifoglio” (Glandarelli). Candidati consiglieri: Andrea Orsini, Alfredo Fornarini, Sergio Proietti, Ovidio Lorenzini, Guglielmo Del Francese, Alessia Tagliaferri, Marco Mariucci, Manuela Uras.

In lizza. A Montasola saranno il sindaco uscente Vincenzo Leti, per il terzo mandato, e Paola Petrucci a contendersi lo scranno più alto del municipio. Lista “Futuro & tradizione per Montasola” (Leti). Candidati consiglieri: Gianluca Annibaldi, Simone Bernocchi, Mirko Canali, Simone Colletti, Alessandro Granati, Aurora Leti, Emiliano Mosa, Maurizio Onelli, Andrea Placidi, Fabio Quintili. Lista “Montasola Viva” (Petrucci). Candidati consiglieri: Valentina Onelli, Antonio Di Giovanni, Angelo Colletti, Piero Venanzi, Marcello Colletti, Marco Indiati, Fiorina Onelli, Claudio Ianniciello, Roberto Giorgi, Matteo Oddone.