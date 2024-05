III Concorso letterario Alda Merini, il 3 giugno a Rieti la cerimonia di premiazione

RIETI - Il tanto atteso momento della premiazione del III Concorso Letterario Alda Merini è ormai vicinissimo. Anche quest’anno gli autori delle opere più meritevoli saranno i protagonisti della manifestazione di chiusura che si terrà lunedì 3 giugno alle 17 presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi” in viale Maraini 54 a Rieti.

La giuria della III edizione del Concorso Alda Merini ha decretato i verdetti per le quattro sezioni suddivise nelle categoria Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Oltre al tema libero, raccontare il desiderio in poesia e in prosa è stato l’argomento proposto e che ha ispirato centinaia di studenti di tutta la provincia, considerando che in molti casi la partecipazione è avvenuta per classi. La ricerca della parola, la cura con cui i testi sono stati presentati, sempre più capaci di suscitare emozioni, ha innalzato il livello medio delle valutazioni e determinato classifiche molto equilibrate in quasi tutte le sezioni.

Ecco l’elenco dei 16 premiati in ordine alfabetico a cui si aggiunge una menzione speciale per lo studente Alessandro Morelli della Scuola Secondaria di I grado Basilio Sisti. La graduatoria di ogni sezione sarà svelata nel corso della cerimonia di premiazione.

Poesia Scuola Primaria

Classe IV C Scuola Primaria Vazia

Classe IV A Scuola Primaria Villa Reatina

Vittoria Mari Scuola Primaria Vazia

Prosa Scuola Primaria

Classe IV D Scuola Primaria Vazia

Emma Mostarda Scuola Primaria E. Cirese

Eva Mantoni Scuola Primaria Canetra

Livia Piselli Scuola Primaria Villa Reatina

Poesia Scuola Secondaria I Grado

Bianca Fedri SSIG G.Pascoli

Francesco Fioravanti SSIG A.M.Ricci

Giosuè Rao SSIG A.Sacchetti Sassetti

Giorgia Faraglia SSIG A.Merini

Prosa Scuola Secondaria I Grado

Maria Vittoria Baiocchi SSIG A.Sacchetti Sassetti

Saverio Cruciani SSIG A.Merini

Daniele Fusco SSIG A.M.Ricci

Mariasofia Orsini SSIG A.Merini

Azzurra Seresi SSIG Greccio

Erano cinquantadue le opere in concorso provenienti da otto istituti comprensivi.

Una partecipazione che è anche un tributo dedicato alla poetessa milanese a cui nel 2017 è stato intitolato l’Istituto Comprensivo di Villa Reatina (RI). Le varie candidature, oltre che dagli alunni della Merini, sono arrivate anche da studenti degli istituti comprensivi “Marconi – Sacchetti Sassetti”, “Giovanni Pascoli”, “Angelo Maria Ricci”, “Minervini – Sisti”, “Malfatti” di Contigliano, “Valle del Velino” e Fara Sabina.

Le opere pervenute erano così suddivise:

Sezione Poesia Scuola Primaria: 16 partecipanti

Sezione Prosa Scuola Primaria: 7 partecipanti

Sezione Poesia Scuola Secondaria di I grado: 11 partecipanti

Sezione Prosa Scuola Secondaria di I grado: 18 partecipanti

Il terzo Concorso Alda Merini, a cui è stato confermato il patrocinio della Provincia e del Comune di Rieti, ha coinvolto nella sua giuria rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio IX, Ambito Territoriale di Rieti, della Biblioteca Paroniana, delle case editrici reatine (Amarganta, Punti di Vista e Funambolo), docenti di scuola primaria, lettrici, lettori esperti e due rappresentanti di Macondo Aps.