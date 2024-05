“Scuole libere dal fumo”, la Lilt consegna i premi ai vincitori

RIETI - Con la consegna dei premi vincitori si è concluso il quarto Concorso “Scuole Libere dal Fumo” organizzato dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Odv unitamente alla Epn Indirizzo Liceo Artistico, con la sponsorizzazione della Fondazione Varrone, e con il patrocinio di Asl e Comune di Rieti. La consegna è avvenuta nella Sala Conferenze della stessa Fondazione Varrone oggi 31 maggio Giornata Mondiale senza Tabacco”

Il primo premio è stato vinto da Laura Ferretti della classe VA cui è andato un buono acquisto di materiale scolastico di 500 euro;

il secondo premio è stato vinto da Boris Ciccomartino della classe VB, buono 300 euro;

il terzo premio di 200 euro è stato assegnato ex aequo a Miriam Di Ramio della VA (vincitrice dello scorso anno) Martina Di Pietro IIID.

La commissione giudicatrice era composta da Flavio Fosso (vice presidente Lilt Rieti) dall’artista Silvano Fagiolo, dal dott. Mario Santarelli, dall’Avv. Barbara Pelagotti, dalle prof. Marcella Della Penna e Anna Rita Masci. Segretario Valentino Gunnella.

Un attestato di partecipazione è stato consegnato a tutti gli studenti partecipanti. All’Epn la Lilt ha consegnato una targa di riconoscimento

All’inizio dell’incontro il vice presidente Flavio Fosso ha ringraziato i ragazzi che hanno partecipato al Concorso con i loro elaborati grafici e gli insegnanti Fulvia Di Simone, Coordinatrice dipartimento artistico, Adriano Beretta, Alessandra Giacobbi.

Prima della consegna dei premi il presidente della fondazione arch.

Mauro Trilli ha salutato professori e studenti invitando questi ultimi a fare attenzione ai consigli che scaturiscono da manifestazioni come il concorso “Scuole libere dal fumo”e manifestazioni similari anche promosse dalla Fondazione, in prima linea nel programma “Rieti Città del Sollievo”.

Il presidente dell’Associazione Lilt Rieti Enrico Zepponi ha ricordato il progetto Lilt-Miur che ha aperte le porte delle scuole ad iniziative di propaganda della prevenzione, chiedendo anche suggerimenti ai presenti per poter fare sempre meglio. Sono intervenuti, in proposito il prof. Adriano Beretta, la prof.ssa Elisa Gianfelice, la dott.ssa Nadia Ursicino

Il dott. Mario Santarelli, forte della sua esperienza sanitaria, ha dato chiare indicazioni ai presenti sui danni dal fumo (“I polmoni non dimenticano”) offrendo la sua presenza a futuri incontri sulla prevenzione anche per spiegare come sono fatte le sigarette tradizionali e sintetiche e perché fanno male.

L’Asl è stata rappresentate dalle dottoresse Maria Carla Massimetti, psicologa ed Elisabetta Caldarelli, assistente sociale.

Presenti per l’Epn anche la prof.ssa Elisa Gianfelice e il prof. Riccardo Astemio, assistente.