Venerdì 31 Maggio 2024, 15:26

RIETI - Oggi, venerdì 31 maggio, il Prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di viale de Juliis.

L’alta personalità ha raggiunto la caserma dell’Arma dove è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Valerio Marra, e da tutti gli ufficiali della sede, delle Compagnie distaccate di Cittaducale e Poggio Mirteto e nonché da una rappresentanza di Comandanti di Stazione Carabinieri della provincia e del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

Durante l’incontro, improntato a viva cordialità, il Colonnello Marra ha illustrato al Prefetto tutte le articolazioni dell’Arma, sia della componente territoriale che di quella speciale, diffuse in maniera capillare nel territorio della provincia, analizzandone competenze, risultati operativi dell’anno in corso e problematiche di carattere logistico delle varie strutture.

Il Prefetto è stato accompagnato per una visita nei vari uffici del Comando Provinciale soffermandosi all’interno della Centrale Operativa ove ha potuto constatare il dispositivo di sicurezza in atto in quel momento ed i sistemi informatici abitualmente utilizzati dal personale.

Dopo aver interloquito con i militari presenti, il Prefetto ha firmato il registro d’onore esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi dai militari dell’Arma dei Carabinieri nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati, come unanimemente riconosciuto anche dalle altre istituzioni territoriali e dai cittadini.