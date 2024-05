Venerdì 31 Maggio 2024, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 13:36

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto sono intervenuti questa mattina in via Farense nel territorio del Comune di Fara in Sabina per un incidente stradale con il coinvolgimento di tre autoveicoli e di altrettanti occupanti, nonchè di un operatore della stazione di servizio in prossimità della quale si è verificato il sinistro. Giunta sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco ha operato la gestione e il coordinamento del complesso scenario incidentale provvedendo all’estrazione dall’abitacolo della vettura di un soggetto coinvolto e al soccorso – unitamente al personale medico-sanitario del 118 – delle altre persone ferite, terminando le attività con la contestuale predisposizione di presidi antincendio, la messa in sicurezza dei mezzi e dell’intera area interessata per via dei potenziali rischi generatisi a causa della prossimità con il distributore di carburanti. Alle operazioni ha preso parte anche il personale locale dell’Arma dei carabinieri.