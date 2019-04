© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora un deferimento che riguarda il girone C, quello del Rieti. La Procura Federale della Figc ha infatti diramato, in data odierna, un deferimento indirizzato al Siracusa, avversario del Rieti nel recupero in programma mercoledì al "De Simone".Arriverà quindi un'altra penalizzazione per il club siciliano, perché, si legge nel comunicato: "per non aver versato , entro il 18 marzo 2019, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 marzo 2019, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi".Stando a quanto appena riportato, il club rischia dai 2 ai 4 punti di penalizzazione, un aspetto che potrebbe modificare gli scenari in zona salvezza, in un certo senso facilitando il compito al Rieti, oggi appaiato in classifica proprio ai siciliani nell'ultimo posto utile per la salvezza diretta.