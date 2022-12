Il giallo dell'ex postina continua a tenere banco: collegamento a “Pomeriggio 5”, il caso degli indumenti

RIETI - Tornano le dirette da Cerchiara con il "caso Cipriani" che si rilancia dopo l'anticipazione de Il Messaggero sulle tre tracce "sospette" rinvenute sulla camicetta dell'ex postina ed ora isolate per essere sottoposte a campionamenti ed esami. Anche nell'Ultim'ora del programma televisivo "Pomeriggio 5", andato in onda ieri pomeriggio, si è parlato della camicetta della 77enne ritrovata intatta e della canottiera intima rinvenuta invece accartocciata. In particolare ci sarà ora da analizzare quelle tracce di diametro millimetrico di cui si ipotizza una derivazione ematica ma solo gli accertamenti tecnico-scientifici potranno dire l'ultima parola. Ascoltato in merito anche lo zio Leonino.