Myrta Merlino, lunedì via alla nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Chi è, i figli, l'amore con Tardelli e la vita privata

Lunedì 4 settembre riparte Pomeriggio Cinque. La grande novità è in conduzione: non ci sarà più Barbara D'Urso ma Myrta Merlino. Il programma targato Videonews, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55, racconterà la società, la politica, il costume. In particolare, Pomeriggio 5 si concentrerà sulla stretta attualità con approfondimenti sui casi di cronaca più rilevanti.