Sfuma il sogno mondiale della Bruni: a Eugene l'astista fuori in semifinale, non supera 4,50

RIETI - Sfuma il sogno mondiale di Roberta Bruni, che all'alba italiana ha mancato l'accesso alla finale di salto con l'asta ai campionati di atletica in corso a Eugene, in Oregon. L'astista nata ella Studentesca Milardi ed oggi nel gruppo sportivo dei Carabienieri, si è fermata a 4.35: una misura che sarebbe bastata per tornare in pedana nella notte tra domenica e lunedì a caccia di una medaglia, ma la Bruni l'ha superata al secondo tentativo, mentre le altre 4 atlete che l'hanno precedetuta ci sono riuscite al primo. L'astista non è poi riuscita a superare la misura di 4,50 che gli avrebbe garantito la finale.

Un vero peccato, anche in considerazione del fatto che si trattava di misure ampiamente alla portata della Bruni che, nelle ultime settimane, ha ritoccato il primato italiano a 4,71 ed ha sempre saltato sopra i 4,50. «Si imcassa, cinsi asciuga le lacrime e si va avanti. Con una cicatrice in più e con la voglia di spaccare la volta successiva» ha scritto la Bruni concludendo così un lungo post su Instagram in cui ha analizzato la gara. L'obiettivo dichiarato, ora, sono gli Europei in programma a Monaco fra un mese.