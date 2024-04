Novità per il modello 730, introdotta versione semplificata e precompilata

Il 730 semplificato è ora accessibile tramite SPID, CIE o CNS per chi ha i requisiti. Offre un'interfaccia user-friendly con sezioni chiare come "casa", "famiglia" e "lavoro", permettendo la conferma o modifica dei dati fino alla loro validazione dal 20 maggio. Inoltre, è possibile optare per ricevere rimborsi direttamente dall'Agenzia delle Entrate o pagare eventuali debiti via app, utilizzando l'IBAN per l'F24. Da quest'anno, anche i titolari di partita IVA possono consultare e inviare la dichiarazione precompilata, con la possibilità di aderire ai regimi fiscali vantaggiosi tramite l'applicativo. Fisco, dal 730 per tutti al nuovo calendario: le novità