RISULTATI E MARCATORI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella settima giornata di Seconda categoria, è della capolista Fiamignano Equicola il primo derby del Cicolano stagionale: i ragazzi di mister Lucentini hanno battuto in casa 2-0 la matricola Sporting Corvaro. Vittoria importante per Poggio S. Lorenzo sul campo dell’Atletico Torano, mentre cadono le inseguitrici Moricone e S.Susanna rispettivamente contro Velinia e Posta. Vittoria sofferta ma importante per Selci, che ha battuto 3-2 il Monte S.Giovanni e ora si gode da sola la terza posizione in classifica, mentre arrivano 3 punti importanti in ottica salvezza per Cittareale, avvenuti grazie alla vittoria in casa dei biancorossi dell’Atletico Cantalice. Grazie ad una tripletta di Ometto, il Centro Italia Micioccoli batte il Torri in Sabina e ora staziona in quarta posizione in coabitazione con S.Susanna e Moricone (che dovrà recuperare la gara col Casperia). Quest’ultima, dovrà recuperare anche la gara di questo weekend contro Piazza Tevere: il match è stato rinviato a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco.Atletico Torano-Poggio S.Lorenzo 0-2: Saccenti, MassimiCentro Italia Micioccoli-Torri in Sabina 3-1: 3 Ometto (CIM), Latini (T)Fiamignano Equicola-Sporting Corvaro 2-0: Di Cesare, Marco AnselmiSelci-Monte S.Giovanni 3-2: 2 Borriello, Migliorati (S), 2 Caprioli (MSG)Casperia-Piazza Tevere: rinviata per impraticabilità del campoPosta-S.Susanna 4-3: 2 Aureli, Ciorba, Cipriani (P), Dominici, Nicolò, Paolucci (SS)Atletico Cantalice-Cittareale 1-2: J.Patacchiola (AC), Tolli, Honores (C)Velinia-Moricone: 2-1: Uccellini (M)Fiamignano Equicola 19Poggio S.Lorenzo 14Selci 13Moricone*, S.Susanna, Centro Italia Micioccoli 11Atletico Torano, Atletico Cantalice, Piazza Tevere* 10Posta 9Torri in Sabina 8Sporting Corvaro, Velinia 7Cittareale 6Monte S.Giovanni 3Casperia** 0* gare in meno