RISULTATI E MARCATORI, IX DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella nona giornata di ritorno del girone C del campionato di Seconda categoria, arriva la prima sconfitta stagionale per l’armata Castelnuovo di Farfa, che si arrende sotto i colpi della sua principale inseguitrice, l’Atletico Sabina. Vincono anche le altre formazioni che aspirano al podio: Borgo Quinzio ha battuto di misura il Poggio S.Lorenzo, Cantalice ha strapazzato la Rufinese e Quintilianum è uscita vincitrice nel big match di giornata contro l’Equicola. Vittoria importante in ottica classifica per Piazza Tevere, che ha battuto per 4-2 il Monte S.Giovanni, mentre viene sconfitta di misura (1-0) il S.Susanna, nel match contro il Selci. Larga vittoria per l’Atletico Torano, che ha sconfitto per 4-1 in casa il Velinia, mentre Cittareale si è imposto con un rotondo 3-0 sul fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore.Atletico Torano-Velinia 4-1: 2 Bertoldi, Nitti, Carducci (AT), Kansato (V)Borgo Quinzio-Poggio S.Lorenzo 2-1: 2 Diallo (BQ), Savoia (PSL)Quintilianum-Equicola 2-0: 2 SilvestriCastelnuovo di Farfa-Atletico Sabina 2-3: Ottaviano, F. De Angelis (CF), 2 Armagno, Paolucci (AS)Cittareale-4Strade del Sacro Cuore 3-0: 2 Tolli, HonoresAtletico Cantalice-Rufinese 3-0: 2 Caperna, J. PatacchiolaPiazza Tevere-Monte S.Giovanni 4-2: 2 Fenici, Micangeli, Miniucchi (PT)S.Susanna-Selci 0-1: NocelliCastelnuovo di Farfa 63Atletico Sabina, Quintilianum 47Borgo Quinzio, Atletico Cantalice 45Selci* 44Cittareale* 41Equicola* 37Atletico Torano 35Monte S.Giovanni* 25Piazza Tevere 21S.Susanna 20Velinia 18Poggio S.Lorenzo* 17Rufinese* 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno