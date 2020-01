COMMENTI, XIV GIORNATA

Centro Italia Micioccoli-Atletico Torano 1-3

Ometto (CIM)

La società Centro Italia Micioccoli non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.



Fiamignano Equicola-Selci 2-2

A.Anselmi, M.Anselmi (FE), Migliorelli, Gatti (S)

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Sporting Corvaro-Poggio San Lorenzo 1-2

Frezzini (SC), Ciavattieri, D’Angeli (PSL)

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

La società Poggio San Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Posta-Casperia 1-3

Miguel (P), Benzi, Flamini, Filippi (C)

Marco Gloria (Vice-Presidente Posta)

Federico Chini (Allenatore Casperia)

Torri in Sabina-Piazza Tevere 1-3

Donati (T), 3 Polletti (PT)

Alessandro Tiburzi (Allenatore Torri in Sabina)

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Atletico Cantalice-Moricone 1-1

Provaroni (AC), Visco (M)

Pietropaolo Di Battista (Direttore Sportivo Atletico Cantalice)

Marco Rosati (Presidente Moricone)

Cittareale-Monte San Giovanni 2-3

2 Barbato (C), Angelucci, Caprioli, Casciani (MSG)

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

Santa Susanna-Velinia 1-1

Tosoni (V)

La società Santa Susanna non rilascia alcuna dichiarazione.

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XV GIORNATA

RIETI - Si spengono i riflettori sulla XIV giornata di Seconda categoria, penultimo turno del girone d’andata. Pareggio con mille emozioni nel big match di giornata tra la capolista Fiamignano Equicola e la sua prima inseguitrice, il Selci, che hanno dato vita ad una gara intensa e combattuta, terminata 2-2. Vittoria, invece, per Piazza Tevere che, grazie ad una tripletta di Poletti in casa del Torri in Sabina, raggiunge Selci sul secondo gradino del podio. Successo di misura per Poggio San Lorenzo, in casa dello Sporting Corvaro, mentre 1-1 è il finale tra l’Atletico Cantalice e i tiberini del Moricone. Seconda vittoria stagionale per Casperia che concede un tris al Posta, quest’ultima a secco di vittorie dal mese di novembre. Successo esterno per l’Atletico Torano in casa del Centro Italia Micioccoli, mentre Monte San Giovanni risponde al Casperia con una vittoria di misura (3-2 in casa del Cittareale). Infine, si dividono la posta in palio Santa Susanna e Velinia: match terminato 1-1.: «Splendida gara tra le prime due della classe, alla fine terminata con un pareggio, che ci fa continuare la striscia di imbattibilità. Gara bella, equilibrata, nella quale siamo partiti bene, sfiorando subito il gol. Il primo episodio è stato un calcio di rigore, giusto, per i nostri avversari, che si sono portati in vantaggio. Nella ripresa siamo rientrati benissimo in campo ed abbiamo trovato subito il pareggio con Antonio Anselmi, con un sinistro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. La gara era ormai indirizzata verso un nostro possibile successo, ma è arrivato un secondo rigore per i nostri avversari (questa volta più dubbio, visto che ad inizio azione c’era un fallo, non sanzionato, su un nostro centrocampista), ma quando l’arbitro fischia rigore, è rigore…non ci si può far niente. Con il carattere siamo riusciti a pareggiare il conto dei gol con il nostro terzino Marco Anselmi. Pareggio che va bene, ci fa rimanere in testa. Dobbiamo continuare così per chiudere in meglio questo girone d’andata per poi concentrarci subito su quello di ritorno. Unica nota: siamo una squadra che subisce gol solo su calcio di rigore, a dimostrazione della forza e dell’organizzazione della squadra.: «Partita bella, combattuta, tra due squadre he puntano in alto. Usciamo allo scoperto: vogliamo andare più in alto possibile, visto il grande lavoro del mister sulla squadra fin da settembre. Abbiamo messo i nostri avversari in grande difficoltà, andando in vantaggio per due volte ma, purtroppo, siamo stati raggiunti due volte dal pareggio. Siamo rammaricati per non aver vinto, ma la soddisfazione è tanta perché loro sono una grande grande squadra, veramente forti…a mio avviso i più forti visti fino ad ora, così come mi ha sbalordito lo scorso weekend Micioccoli e ci manca ancora Cantalice. Abbiamo fatto una buona partita, anche se molto rimaneggiati: mancavano 4-5 titolari ma, come abbiamo sempre detto, la nostra è una squadra senza riserve, perché tutti sono titolari…ed anche in questo match si è visto: tutti hanno dimostrato di essere titolari perché hanno lottato tutti insieme fino al 90’!».: «Il primo tempo, dopo aver giocato molto bene per mezz’ora, mentre i nostri si attardavano a protestare con l’arbitro per aver fermato il gioco per un fuorigioco inesistente, i nostri avversari sono ripartiti e hanno segnato in contropiede. Nel secondo tempo abbiamo ripreso a macinare gioco e, con un tiro da limite di Frezzini, abbiamo raggiunto il meritato pareggio. Alla mezz’ora l’episodio chiave della partita: un giocatore avversario recupera palla con un netto fallo su Tempesta che rimane a terra…l’arbitro non fischia, i nostri giocatori si fermano per permettere i soccorsi, mentre il loro 10 prende la palla e tira in porta segnando il gol. Da lì la partita diventa nervosa e finisce tra polemiche e accuse di antisportività. Sconfitta immeritata ed arbitraggio insufficiente».: «Bisogna confrontarsi guardandosi negli occhi: ognuno deve dare il 101%...bisogna uscire da questa situazione critica. Complimenti a Casperia e finalmente un arbitro che sa quello che fa».: «Partita vinta meritatamente, su un campo difficile. Dobbiamo imparare a chiudere prima le partite per evitare spiacevoli inconvenienti come già successo in altre gare, dove potevamo portare a casa punti. Vittoria importante, che dà merito a quanto di buon fatto in settimana. Grazie a un gruppo che non molla mai…questo successo è tutto di questi ragazzi. I complimenti sono tutti per loro».: «Abbiamo sbagliato l'approccio nel secondo tempo e ne abbiamo pagato le conseguenze subendo due reti che ci hanno spiazzato. Dispiace aver perso così, quando nella prima parte della gara avevamo creato buone occasioni sfiorando il gol. Il Piazza Tevere è sicuramente una buona squadra e merita le posizioni di alta classifica. L'arbitraggio a mio avviso è stato penalizzante per noi».: «Una vittoria molto importante ottenuta su un campo difficile e contro un avversario da non sottovalutare. Dopo un primo tempo equilibrato siamo tornati in campo senza frenesia acquisendo un doppio vantaggio che poi abbiamo amministrato in modo adeguato. Un plauso va rivolto a tutti i nostri giocatori che si allenano con scrupolo e dedizione. I tre punti conquistati sono molto importanti, arrivati dopo qualche gara in cui meritavamo di raccogliere di più».: «Posso garantire che gli avversari di ieri sono una bella squadra, ben messi in campo e con elementi esperti e tecnicamente validi. Partita iniziata in maniera difficile per noi, con i nostri avversari che hanno tenuto bene il campo nei primi 20’. Siamo andati sotto di un gol su una bella e sicuramente provata punizione. Abbiamo fallito un’occasione con un colpo di testa di Mattia Beccarini e, perciò, il primo tempo si è concluso 0-1. Siamo rientrati in campo con la giusta voglia per pareggiare il conto dei gol, ma gli avversari erano ben messi in campo e non è stato facile. Siamo andati vicino al gol con Provaroni, ma l’occasione non è stata sfruttata. Nel recupero lo stesso Provaroni è riuscito a portarci al pareggio, pareggio che dà morale. Ci manca da affrontare solo il Selci, ma posso sicuramente dire che il Moricone è una squadra forte, che meriterebbe qualche posto d’alta classifica migliore di quello che occupa ora».: «Partita interpretata ottimamente dalla squadra, che ha fatto vedere in campo molte delle cose che proviamo durante la settimana. Peccato per il gol subìto all'ultimo minuto ma, giocando in questo modo e con questa intensità e voglia, difficilmente subiremo rimonte del genere. Bisogna ripartire dalla prestazione di ieri, consapevoli che mancano ancora tante partite alla fine!».: «Seconda vittoria consecutiva per noi molto importante. E’ stata una partita ben giocata con intelligenza da parte nostra. Nel primo tempo, per 35’, abbiamo subìto la loro iniziativa e infatti si sono portati in vantaggio meritatamente, ma a pochi minuti dalla fine del primo tempo siamo riusciti a pareggiare con Angelucci, con un colpo di testa che ha portato il risultato sull’1-1. Nel secondo tempo è cambiato il nostro atteggiamento, ci siamo portati in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Caprioli. Purtroppo, dopo 5’, i nostri avversari hanno pareggiato con un tiro da fuori area; circa a 10 minuti dalla fine siamo andati nuovamente in vantaggio con un eurogol del nostro difensore Casciani. Poi, per nostra fortuna, allo scadere loro hanno sbagliato un calcio di rigore ben parato dal nostro portiere Tarsia. Dopo 5’ di recupero, la gara si è chiusa con il punteggio di 2-3 a nostro favore. Voglio ringraziare tutti i ragazzi per l'impegno e la volontà messa in campo. Bravi!».: «Partita equilibrata giocata su un campo scivoloso, nel quale è stato complicato giocare palla a terra. Il primo tempo è terminato 0-0. Nel secondo tempo la partita è stata sboccata dal Santa Susanna a 10 minuti dalla fine. Abbiamo cercato di recuperarla e ci siamo riusciti a pochi minuti dalla fine».Fiamignano Equicola* 35Selci, Piazza Tevere 28Poggio San Lorenzo* 26Santa Susanna 22Velinia 21Atletico Cantalice* 18Moricone* 17Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Atletico Torano 15Sporting Corvaro 13Cittareale, Monte San Giovanni* 12Posta, Casperia 10* una gara in menoAtletico Torano-Fiamignano EquicolaCasperia-Centro Italia MicioccoliMonte San Giovanni-Sporting CorvaroMoricone-CittarealePiazza Tevere-Santa SusannaPoggio San Lorenzo-Torri in SabinaSelci-Atletico CantaliceVelinia-Posta