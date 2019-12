COMMENTI, XI GIORNATA

Atletico Cantalice-Posta 7-0

F.Provaroni, 2 J.Patacchiola, 2 Caperna, R. Di Battista, Bernard

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Marco Gloria (Vice-Presidente Posta)

Atletico Torano-Torri in Sabina 1-2

F. Bussotti, A.Capati (TIS)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Andrea Di Giuliani (Dirigente Torri in Sabina)

Casperia-Sporting Corvaro 1-1

Sagoleo (C), Massimi (SC)

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia):

«Bella partita. Abbiamo giocato e lottato su ogni pallone, in ogni centimetro del campo. I nostri avversari sono partiti forte, con belle trame di gioco che ci hanno messo in difficoltà. Dopo i primi 20’, ci siamo rimessi bene in campo, cercando di giocare e di impensierire il loro estremo difensore. Tolta una bella parata del nostro portiere Pecza, il primo tempo è terminato sullo 0-0. Non volevamo perdere. Nella ripresa, siamo andati sotto con un calcio di rigore, a mio avviso, inesistente. Era difficile, ma con un bel tiro di Sagoleo, abbiamo pareggiato a 10’ dalla fine. Alla fine abbiamo anche pensato di poterla vincere, ma credo che in fin dei conti era giusto accontentarci di un pareggio, contro una buona squadra. Ora, testa a domenica al match contro Torri!».

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Fiamignano Equicola-Centro Italia Micioccoli 2-0

A.Anselmi, F.Ottaviani

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

Roberto Attorre (Dirigente Centro Italia Micioccoli)

Piazza Tevere-Monte S.Giovanni 4-1

2 Urbani, Miniucchi, Fenici (PT) De Angelis (Msg)

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Poggio S.Lorenzo-Moricone 1-0

Cann

Angelo Pileri (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Davide Colantoni (Allenatore Moricone)

Marco Rosati (Presidente Moricone)

Selci-S.Susanna 2-1

Benedetti, Luciani (S), Colarieti (SS)

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Stefano Chiaretti (Allenatore Santa Susanna)

Velinia-Cittareale 1-0

Graziani

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XII GIORNATA

RIETI - Si spengono i riflettori sul turno numero 11 di Seconda categoria. Weekend intenso, sia per i risultati che per quello che è successo nei vari match. Analizziamo la giornata. Continua la marcia a suon di vittorie della capolista Fiamignano Equicola, che ha battuto di fronte al proprio pubblico il Centro Italia Micioccoli. Tensione nel finale di gara del big match tra Poggio S.Lorenzo e Moricone: il direttore di gara, dopo aver assegnato 10’ di recupero sul punteggio di 1-0, ha deciso di terminare il match al 2’ di recupero, per grande tensione e un parapiglia. Spetterà ora al giudice sportivo decretare il finale di gara dopo le valutazioni sul referto arbitrale. Scendendo in classifica, troviamo Selci, vittoriosa tra le sue mura amiche contro S.Susanna, mentre Piazza Tevere ed Atletico Cantalice trovano un convincente successo, il primo per 4-1 ai danni del Monte S.Giovanni ed il secondo per 7-0 ai danni di Posta. Vittoria importantissima del Torri, che ha battuto in trasferta l’Atletico Torano, mentre è terminato in pareggio il match tra matricole Casperia e Sporting Corvaro. Infine, vittoria all’ultimo secondo per Velinia, che ha conquistato 3 punti fondamentali in ottica classifica grazie all’1-0 ai danni del Cittareale: «Partita ben giocata dai nostri giocatori, che sono scesi in campo con il giusto piglio, la giusta voglia e la giusta concentrazione per portare a casa il risultato. Abbiamo giocato contro una formazione molto rimaneggiata. Queste sono gare che, qualche volta, si possono sbagliare. Non è questo il caso, perché abbiamo siglato due gol nel primo quarto d’ora, per poi chiudere il match con il terzo gol. Il primo tempo si è chiuso sul 5-0…successivamente, abbiamo gestito il match. Adesso testa alla prossima gara!».: «Partita per noi disastrosa con la mancanza del portiere e soprattutto demoralizzati e increduli dal comportamento poco professionale dell'arbitro, che ha screditato i miei ragazzi in campo facendogli perdere le staffe e il poco entusiasmo rimasto, vedasi i due espulsi tra cui il nostro capitano per il troppo protagonismo di chi dovrebbe essere imparziale!».: «Siamo andati ad affrontare questa trasferta con molte defezioni. Ci abbiamo creduto fino alla fine, anche se abbiamo giocato su un campo difficile e contro una squadra ostica, ben messa in campo. Siamo riusciti ad andare in vantaggio verso il 25’ del primo tempo, chiudendo la frazione in vantaggio. Nella ripresa, i nostri avversari hanno pareggiato su un calcio piazzato. Da lì, i padroni di casa hanno cominciato a spingere ed a tenere le redini del gioco. Siamo stati bravi a difenderci ed a crederci fino alla fine, riuscendo a raddoppiare con Andrea Capati. Abbiamo tenuto, riuscendo a portare a casa questi 3 punti importantissimi! Complimenti al mister ed a tutti i ragazzi che in questo match hanno dato il 100%, tutti indistintamente...una prova di grande carattere!».: «Ennesima partita dal risultato bugiardo e tutto per demerito nostro. Abbiamo iniziato con il piglio giusto, dominando la gara, colpendo una traversa e altre occasioni sprecate. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con gli avversari in affanno. Il secondo tempo inizia allo stesso modo e, dopo aver sfiorato più volte il vantaggio, l’arbitro ci concede un rigore per l’abbattimento in area di Romani. Va sul dischetto Massimi che realizza. E’ lo stesso Romani che, con un tiro dal limite, vede il palo negare il raddoppio. Altre occasioni sprecate e al 35’ del secondo tempo ecco la beffa del pareggio: mischia in area dopo una punizione generosa concessa agli avversari al limite esterno dell’area e gol dei padroni di casa. Di nuovo alla ricerca del vantaggio, a fine partita è di nuovo Romani a sfiorare il palo con un perfetto diagonale dal limite. Rammarico per il risultato ma continuiamo a creare tanto senza segnare. Abbiamo un credito importante con la fortuna, ma prima o poi dovrà girare».: «Un’altra vittoria, meritata, arrivata contro una squadra ben organizzata e strutturata per lottare per le posizioni d’alta classifica. La gara si è messa subito in discesa, perché i nostri avversari sono rimasti in 10 dopo 7’. Siamo passati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Antonio Anselmi, che è riuscito a pescare l’incrocio dai 30 metri. Non siamo riusciti ad andare sul 2-0. Nella ripresa, siamo rientrati forse un po’ deconcentrati, ma con Ottaviani alla mezz’ora abbiamo chiuso l’incontro. Momento magico: i ragazzi stanno facendo benissimo. Continuiamo a restare in vetta e pensiamo già alle prossime partite, perché vogliamo continuare con questo passo».: «Abbiamo affrontato la prima della classe senza paura. Faccio i complimenti al Fiamignano Equicola, squadra solida e compatta. Ci siamo presentati al match rimaneggiatissimi ma con tanta voglia di giocarcela. I miei ragazzi sono stati grandissimi e sono orgoglioso di allenarli. Risultato finale, a mio avviso, bugiardo. Dopo 7’ di gioco siamo rimasti in 10 per la giusta espulsione di Fabio Grillo e, dopo 5-6 minuti, con un tiro sotto al sette passiamo in svantaggio. Abbiamo giocato fino all'80’ in inferiorità numerica, ma senza subire un tiro in porta. Anzi, siamo anche andati molto vicino al pareggio prima con Carmesini e poi con Festuccia. A 10’ dalla fine, la beffa: abbiamo subìto il 2-0 dei padroni di casa. Sono sempre più convinto che saremo protagonisti fine alla fine del campionato. Ora, testa già al match contro l’Atletico Cantalice».: «Abbiamo iniziato la partita con un eccessivo nervosismo e nemmeno il gol del vantaggio, arrivato relativamente presto, è riuscito a stemperare. Il pareggio dei nostri avversari ha acuito la nostra immotivata tensione, importante è stato tornare in vantaggio prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo siamo rientrati con un’altra testa e abbiamo gestito bene la gara».: «Partita equilibrata e ben giocata da entrambe le formazioni. Inostri avversari hanno recriminato per due calci di rigore non assegnati: il primo mi sembrava netto, l'altro non potevo vederlo dalla mia posizione; a noi, invece, ci è stato annullato un gol per un fuorigioco inesistente. Errori del direttore di gara da ambo le parti. Nel terzo dei dieci minuti di recupero assegnati, un nostro giocatore ha commesso un’ingenuità, ma la reazione dei nostri avversari mi è sembrata esagerata; con questo, ci tengo a sottolineare però che non difendo nessuno. È un peccato che si sia venuta a creare questa situazione, perché è stata una bella partita, maschia, ma con massimo rispetto da entrambe le parti. Ringrazio il loro presidente e il mister per il dopo partita, sperando che certi episodi non accadano mai più».: «La gara non è stata terminata perché, sui 10’ di recupero assegnati dal direttore di gara, al 2’ il match è sfociato in rissa, perché un giocatore avversario ha colpito con un pugno un nostro giocatore. Perciò, l’arbitro ha fischiato…poi, sarà il giudice sportivo a decidere. Fino a quel momento, il risultato era di 1-0 per il Poggio S.Lorenzo. Gara interamente condizionata da un arbitraggio scandaloso a dir poco: due falli di mano nettissimi, con braccia alte sopra la testa, non sanzionati. Tutto ciò ha innervosito i giocatori. Abbiamo dominato la gara, surclassando sotto tutti i punti di vista i nostri avversari, meritando di vincere. Sull’unica azione subìta, su un calcio di punizione, Cann ha trovato il gol con un colpo di testa. Peccato che sulla punizione, c’era un fallo a nostro favore non sanzionato, per cui i nostri giocatori si sono fermati pensando che si fosse fermato il gioco…quindi, gol irregolare. In più due rigori non concessi a noi…il tutto ha reso nervosissima la gara, fino all’epilogo finale».: «Partita ampiamente dominata con almeno tre-quattro occasioni nitide per passare in vantaggio non sfruttate e due calci di rigore che dire netti è dir poco non assegnati dopo due evidentissimi falli di mano. La partita si è chiusa prima del fischio per un parapiglia scatenato da un avversario che ha colpito un nostro giocatore rimasto a terra. La situazione è tornata alla normalità grazie alle due società che con un po' di buonsenso hanno riportato la normalità».: «Era una partita che volevamo assolutamente vincere e siamo riusciti a portarla a casa tra mille sofferenze. Ci godiamo questo momentaneo secondo posto aspettando la gara di domani del Poggio San Lorenzo. Contento per la prestazione dei ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano e con giusto piglio e determinazione siamo riusciti nei momenti decisivi ad avere la meglio dei nostri avversari».Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci): «Vittoria importante ottenuta davanti al nostro pubblico contro un avversario ostico e difficile che ha giocato un’ottima gara. Pagavamo alcune assenze ma la nostra rosa dove tutti possono essere titolari ha compensato alla grande e alla fine usciamo dal campo felici per come abbiamo interpretato questa partita».: «Una bella partita giocata bene e a ritmi alti da entrambe le squadre. Una gara che poteva essere decisa da un episodio come purtroppo è accaduto quasi allo scadere quando abbiamo preso gol dopo una rimessa laterale e questo dispiace. Sull’episodio della mia espulsione c’è stato un malinteso con l’arbitro il quale mi ha mandato fuori per essere entrato in campo secondo lui a protestare, mentre in realtà ero lì per esultare dopo il gol che poi ci è stato annullato».: «Buona prestazione dei ragazzi. Primo tempo equilibrato terminato senza reti. Secondo tempo di buona qualità da entrambe le parti e forse noi ci abbiamo provato con maggior convinzione riuscendo a sbloccarla a pochi minuti dal fischio finale. Fiamignano Equicola 31Poggio San Lorenzo 22Selci 21Piazza Tevere* 20Atletico Cantalice 17Moricone 16Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli 15Velinia 14Sporting Corvaro, Torri in Sabina 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta 9Monte San Giovanni, Casperia* 6* gare in menoCentro Italia Micioccoli-Atletico CantaliceCittareale-Piazza TevereMonte S.Giovanni-Poggio S.LorenzoMoricone-Fiamignano EquicolaPosta-SelciS.Susanna-Atletico ToranoSporting Corvaro-VeliniaTorri in Sabina-Casperia