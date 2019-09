LA ROSA

RIETI - L’Atletico Cantalice si presenta per la nuova stagione 2019-20 e prepara il debutto in Coppa Lazio del 25 settembre, in attesa di conoscere l'avversario che sarà definito dopo il match tra Cittareale e Casperia. Il club biancorosso parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di Seconda categoria. Nella scorsa stagione, la prima da matricola della categoria, la società cantaliciana è riuscita a lottare fino alla fine del torneo per il terzo posto del podio, salvo poi arrendersi sul finale e perdere la lotta per un solo punto di distacco dalla terza Atletico Sabina. Quest’anno, però, l’Atletico ha voglia di superarsi, gettando fin da ora le basi per poter giocare la competizione da protagonista.La squadra è stata rinforzata nel mercato estivo: ad aggiungersi al parco confermati, sono stati sette elementi, la maggior parte arrivati dai “cugini” della Polisportiva Cantalice. Obiettivo della società, come confermato dai dirigenti nelle scorse settimane, è quello di cercare di migliorare; l’impegno, dunque, sarà importantissimo e sarà il mantra seguito dai ragazzi allenati da mister Cervelli. «Nello scorso torneo - racconta il ds Di Battista - non pensavamo, da matricola, di poter lottare per le posizioni del podio. E’ sempre difficile ripeterci, ma comunque il nostro primo obiettivo di quest’anno sarà quello di migliorarci, partita dopo partita, cercando di fare meglio della passata stagione, anche se sappiamo che sarà molto difficile!».Obiettivo principale, dunque, sarà proprio ripetersi e provare a migliorare, cercando quindi di conquistare quelle tre posizioni del podio che sono sfuggite nella passata stagione per solo un punto. L’Atletico Cantalice ha voglia di stupire.: Fabio D’Arcangelo (confermato), Francesco Petrolini (da Cantalice), Enrico Temperanza (conf.).: Michele Patacchiola (conf.), Riccardo Di Battista (conf.), Federico Ciogli (conf.), Lorenzo Patacchiola (conf.), Lorenzo Di Muzio (conf.), Daniele Provaroni (conf.), Diego Di Battista (conf.), Ignazio Rizzo (da Cantalice), Luca Dini (da Cantalice), Stefano Testa (conf.), Domenico Cantonetti (da Poggio S.Lorenzo), Daniele Bucci (da Poggio S.Lorenzo), Paolo Manna (da Rufinese).: Matteo Dante (conf.), Andrea Caperna (conf.), Matteo Dionisi (conf.), Luca Beccarini (conf.), Jonathan Eleuteri (conf.), Andrea Dionisi (conf.), Luca Piergallini (da Cantalice).: Mattia Beccarini (conf.), Bernard Umoru (conf.), Gianluca Monaco (conf.), Jacopo Patacchiola (conf.), Matteo Cervelli (conf.), Manuel Dionisi (conf.).: Gian Paolo Cervelli.: Cristian Provaroni.: Alessandro Vannicelli.: Massimiliano Provaroni.: Pietro Paolo Di Battista.: Gianluca Patacchiola, Marco Patacchiola, Danilo Panfilo, Gabriele Aguzzi, Stefano Di Maggio, Enrico Tavani, Angelo Tomassi, Serena Taccone.: Ivan Di Maggio.